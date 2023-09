Der dänische Hersteller präsentiert in Berlin zwei neue "Elite"-Modelle und will damit sowohl Musikliebhaber als auch Freizeitsportler ansprechen

Die neuen Premium-In-Ears von Jabra kommen noch im September auf den Markt. Jabra

Jabra hat mit den neuen Modellen Elite 10 und Elite 8 Active sein neuestes Sortiment an True-Wireless-In-Ear-Kopfhörern auf der IFA 2023 vorgestellt. In einem zunehmend gesättigten Markt, der von Schwergewichten wie Apple und Samsung dominiert wird, versucht sich der dänische Hersteller ein wenig vom Rest abzuheben. Mit den zwei Elite-Modellen will man zwar auch das Premiumsegment ins Visier nehmen, spricht aber bewusst zwei unterschiedliche Zielgruppen an.

Für Enthusiasten ...

In seinen Recherchen hat das Unternehmen festgestellt, dass für viele Verbraucher – wenngleich wenig überraschend – der Komfort das wichtigste Kriterium bei der Auswahl von Ohrhörern ist. Als Reaktion darauf entwickelte man das Elite-10-Modell: Mit einem halboffenen Design soll das unangenehme Gefühl der Okklusion minimiert werden, das manchmal mit In-Ear-Designs in Verbindung gebracht wird. Ovale Silikonspitzen sollen für eine sanfte Passform und einen angenehmen Tragekomfort sorgen.

Gleichzeitig versichert Jabra für die Elite 10, dass trotz Komfortfokus keine Kompromisse bei der Audioqualität gemacht wurden. Die In-Ears verfügen über Zehn-Millimeter-Treiber und eine adaptive aktive Geräuschunterdrückung, die nach einem Scan des Gehörgangs das ANC-Niveau genauer an die jeweilige Umgebung anpassen können soll. Klanglich unterstützt das neue Top-Modell Dolby Atmos und Dolby Head Tracking. Letztere Technologie soll sicherstellen, dass sich die Zuhörer immer im Zentrum ihrer Klangbühne befinden, wenn sie ihren Kopf bewegen. Damit will man ein natürlicheres Klangerlebnis sicherstellen.

Moderne Technologie und Komfort haben freilich ihren Preis: Die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) der Jabra Elite 10 liegt in Europa bei 250 Euro. Überraschend ist nicht zuletzt die farbliche Vielfalt, denn die In-Ears sollen in Cream, Cocoa, Titanium Black, Gloss Black und Matte Black erhältlich sein.

In-Ear-Kopfhörer von Jabra gibt es auch in unkonventionellen, aber eleganten Farbtönen. Jabra

... und Freizeitsportler

Auf der anderen Seite sind die Elite-8-Active-In-Ears für einen betont aktiven Lebensstil konzipiert und wollen dabei einen Schwerpunkt auf Langlebigkeit setzen. Sie sind nach IP68 für Staub- und Wasserdichtigkeit zertifiziert und erfüllen zudem den Militärstandard 810H – das dürfte besonders im Outdoorbereich entgegenkommen. Um den Tragekomfort auch während intensiver körperlicher Betätigung zu gewährleisten, sind die Ohrspitzen der Elite 8 Active mit einer speziellen "Shake Grip"-Beschichtung versehen.

Hinsichtlich Klang unterstützen die Elite 8 Active Dolby Audio für eine verbesserte raumklangähnliche Wiedergabe. Neben der bereits erwähnten adaptive aktiven Geräuschunterdrückung werden mit der "Hear Through"-Technologie selbstverständlich Windgeräusche gedämpft, aber vor allem wichtige Geräusche wie Straßenverkehr durchgelassen. Auch die "sportliche" Variante der neuen Jabra Elite ist in mehreren Farben erhältlich: Unabhängig davon, ob sich Interessenten für Caramel, Navy, Black oder Dark Grey entscheiden, müssen sie mit einer UVP von 200 Euro rechnen.

Beide Modelle teilen übrigens einige gemeinsame Merkmale wie drahtloses Laden, Multipoint-Bluetooth und LE-Audio-Kompatibilität. Die Akkulaufzeit für das Elite-10-Modell wird mit bis zu sechs Stunden (27 Stunden mit Ladecase), die für das Elite 8 Active mit bis zu acht Stunden (32 Stunden mit Case) angegeben. Ob sich diese Doppelgleisigkeit für Jabra letztendlich auszahlt, wird sich zeigen, wenn die Ohrhörer im September auf den Markt kommen. (bbr, 1.9.2023)