Emma Stone als radikale Kindsfrau in Yorgos Lanthimos fantastischer Frankensteinerzählung "Poor Things". Biennale/20th Century Studios

Möchte man den Wettbewerbsfilmen des ersten Venedig-Wochenendes ein gemeinsames Mäntelchen umhängen, dann wäre das wohl die Musik. Bei Maestro, Bradley Coopers Leonard-Bernstein-Biopic, liegt das auf der Hand, schließlich geht es um den "ersten großen amerikanischen Komponisten". Das ist zumindest die Latte, an der sich Bernstein selbst misst und die er – so erzählt der Film – nie ganz erreicht.

Doch Maestro erzählt nur nebenbei vom zwischen Euphorie und Zweifel taumelnden Genie und von dessen zahlreichen, bisexuellen Abenteuern. Das Herz des von den Kindern Bernsteins mitgetragenen Films ist die Familie. Carey Mulligan spielt Bernsteins Frau, die Schauspielerin Felicia Montealegre, mit einer Oscar-verdächtigen Natürlichkeit und stiehlt dabei Bradley Coopers Dirigenten und Komponisten die Show.

Was aber ist nun mit der Nase, fragen sich manche, die die jüngste Debatte um Coopers Nasenprothese mitbekommen haben? "Jewfacing" ist es jedenfalls nicht, denn Bernsteins Jüdischsein ist im Film nur eine Randnotiz.

Die Kinder Bernsteins waren an "Maestro" beteiligt und ersetzten das sich mit dem Streik solidarisierende Filmteam: Jamie, Nina und Alexander Bernstein. EPA/CLAUDIO ONORATI

Für etwaige antisemitische Missinterpretation hat sich auf der Pressekonferenz in Venedig (bei der wegen der Streiks alle Stars fehlten) außerdem der Maskenbildner Kazu Hiro entschuldigt. Das erkärte Ziel des Films, die größtmögliche Ähnlichkeit mit Bernstein herzustellen, gelingt aber nur in Momenten. In anderen wirkt der stark geschminkte, akzentuiert sprechende und dauerqualmende Cooper arg bemüht, die ikonischen Schuhe zu füllen.

Stadtkino Filmverleih

Etwas bemüht ist bei aller visuellen Kraft auch Timm Krögers Produktion Die Theorie von Allem. Kröger kennt die deutschsprachige Filmgeschichte, das kann man jeder Szene seines ambitionierten Physik-Verschwörungsfilms ablesen: von frühen Arnold-Fanck-Referenzen über Schweizer Dürrenmatt-Kriminalspiele bis hin zum Neuen Deutschen Film. Derart dicht ist der Film, der im Stil klassischer Ufa- oder Hollywoodfilme beständig mit musikalischen Motiven übermalt wird, dass es schwerfällt, der Handlung zu folgen.

Die ist auch verwirrend: Es geht um einen jungen Physiker (gespielt von Burgschauspieler Jan Bülow), der sich 1962 bei einem Kongress in der Schweiz in eine mysteriöse Frau verliebt und durch sie in Kontakt mit der Multiversum-Theorie sowie Deutschlands NS-Geschichte kommt. Eine Obsession entsteht, ein Leben vergeht.

Killer und Kreaturen

Michael Fassbender in David Finchers "The Killer". Biennale/Netflix

Viele Leben vergehen durch Fremdeinwirkung in David Finchers neuem Film The Killer. Michael Fassbender spielt einen zenmeisterlichen Auftragskiller, dessen strenges Mantra ihn dann doch im Stich lässt. Das Resultat: Ein verfehltes Ziel, eine Racheaktion an seiner (viel zu jungen) Frau und weitere Morde zum Sound der Smiths, denn Musik, so der Killer mit den vielen Namen, hilft der Konzentration.

Poor Things | Official Trailer | Searchlight Pictures

SearchlightPictures

So weit, so wenig Favoriten im bisherigen Wettbewerb – bis auf Yorgos Lanthimos, der mit seiner maximalistischen Alasdair-Gray-Adaption Poor Things Kritik und Publikum beeindruckte. Emma Stone spielt darin eine Frau, der ein Babyhirn eingesetzt wird und die später eine starke Libido besitzt.

Sie ist ein Experiment des narbengesichtigen Chirurgen Godwin, kurz God (Willem Dafoe), übersteigt aber alle Erwartungen, die man an diese naiv-kreatürliche Kindfrau stellen könnte. Eine radikale, erfindungsreiche und ausstattungstechnisch fantastische Emanzipation aus einem altgedienten Klischee. (Valerie Dirk aus Venedig, 4.9.2023)