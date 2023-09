Im Osten Österreichs merkt man es bereits auf den Straßen und in den öffentlichen Verkehrsmitteln, dass die Schule wieder gestartet ist. Kinder und Jugendliche mit Schultaschen und Schulrucksäcken prägen das morgendliche Straßenbild, und ab kommendem Montag sind auch im restlichen Land die Schülerinnen und Schüler wieder auf ihren Schulwegen unterwegs. Wie diese zurückgelegt werden, variiert jedoch.

Geht Ihr Kind zu Fuß in die Schule?

Viele Taferlklassler haben bereits in den Wochen vor dem Schulstart den Schulweg mit den Eltern geübt und gelernt, worauf zu achten ist, damit sie sicher ankommen. Die Kleinen werden mit dem Zurücklegen des Schulwegs ein Stück weit autonomer und selbstständiger und lernen so auch Verkehrskompetenz, die notwendig ist, damit sie sich gut im Straßenverkehr zurechtfinden können. Aber nicht alle Kinder legen den Weg zu Fuß zurück. So sind einige mit den Öffis oder auch mit dem Rad unterwegs, und nicht wenige Elterntaxis sind vor Schulgebäuden zu sehen, die ihre Kinder mit dem Auto bringen.

Experten raten vor allem davon ab, Kinder mit dem Auto in die Schule zu bringen. Sie verdichten nämlich den Verkehr vor der Schule und machen so die Situation für Kinder unübersichtlich und gefährlich. Auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) rät dazu, Kinder idealerweise zu Fuß, mit dem Rad oder den Öffis in die Schule zu schicken. Zwar sind laut VCÖ-Expertin Lina Mosshammer Schulwege im Vergleich zu Freizeitwegen sicherer, auch dank der Schulwegsicherung durch Schülerlotsen und Exekutive, dennoch gibt es auch hier immer wieder Unfälle. So wurden im vergangenen Jahr 434 Kinder bei Verkehrsunfällen auf dem Schulweg verletzt, und ein Kind starb; aber im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 wurden um 142 Kinder weniger bei Verkehrsunfällen auf dem Schulweg verletzt, wie eine VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigte.

Kann der Schulweg Ihres Kindes allein zu Fuß oder mit dem Rad zurückgelegt werden, oder ist er zu weit oder zu unsicher dafür? Ab welchem Alter ist Ihr Kind allein zur Schule gegangen oder mit den Öffis gefahren? Wie ist die Verkehrssituation vor der Schule Ihres Kindes? Was bräuchte es Ihrer Meinung nach, damit der Schulweg sicherer wäre? Erzählen Sie im Forum! (wohl, 6.9.2023)