ARD-Doku "Ernstfall – Regieren am Limit", "Im Zentrum" zur Herbstlohnrunde, Drew Barrymore will trotz Hollywood-Streiks auf Sendung gehen

TV-Kollegen: Precht und Lanz arbeiten sich an Jan Böhmermann ab – "Für Jan Böhmermann ist jeder, der rechts von der SPD steht, unter Nazi-Verdacht", so Precht im Podcast – nach Schmerzensgeldforderung von Ex-BSI-Präsident Schönbohm verteidigt Böhmermann Sendung zu Cybersicherheit

Im neuen Podcast von Philosoph Richard David Precht und Moderator Markus Lanz geht es auch um Jan Böhmermann. ZDF und Christian Bruch

Maske, Sonnenschutz und die "großen drei": Virologin in der "ZiB 2" über die neue Corona-Welle Monika Redlberger-Fritz bei Marie-Claire Zimmermann über Grippe, Corona, RSV und Mutationen, die auf dem gleichen Ast sitzen

Gefühle in der Politik: ARD-Doku "Ernstfall – Regieren am Limit" Dokumentarfilmer Stephan Lamby hat in seiner Langzeitbeobachtung deutsche Politiker wie Olaf Scholz, Robert Habeck, Annalena Baerbock oder Christian Lindner zwei Jahre begleitet

"Im Zentrum" zur Herbstlohnrunde: Wer wird zahlen? Die Industrie in einer Rezession, die Position der Gewerkschaft fix – bei Claudia Reiterer drehte es sich fix im Kreis

Talkshow: Drew Barrymore will trotz Hollywood-Streiks auf Sendung gehen In der CBS-Talkshow spricht Barrymore seit 2020 mit Prominenten über Liebe und Beziehungen - Sprecher der Drehbuchautoren-Gewerkschaft kündigte Proteste an

"Romy"-Branchenpreise: "Der Fuchs" führt breit gefächertes Feld an Preis der Jury für Editorin Monika Willi - Verleihung am 15. September

Medienpreise: Schöneberger, Sedlaczek und Koppen im Rennen um Deutschen Fernsehpreis Alle drei sind in der Kategorie "Beste Einzelleistung/Moderation Unterhaltung" nominiert

Großbritannien: BBC-Bericht wirft Ballettschulen Bodyshaming vor Die Reportage "The Dark Side of Ballet Schools" sieht Gewicht als Anlass für Mobbing

Switchlist: Das schönste Paar, Verschwörung, Mobbing: TV-Tipps für Montag

