Gragger-Brot in der Ankerbrot-Filiale

Holzofenbäcker Helmut Gragger und Ankerbrot sind eine Kooperation eingegangen: In 14 Filialen des Wiener Brotfilialisten gibt es seit Donnerstag zusätzlich ausgewähltes Gebäck von Gragger. Zu kaufen gibt es vier Klassiker aus der Gragger-Backstube, den Mühlviertler Vollkornlaib, Buttersalz- und Käsestangerl und Zimt-Franzi (ein Franzbrötchen). Extra für Anker bäckt Gragger ein Urdinkel-Roggenbrot, das nur in diesen Filialen erhältlich ist. Der Großteil der 14 Kooperationsfilialen liegt in den Innenbezirken, dazu kommt eine im Bahnhof Heiligenstadt. Eine vollständige Liste ist hier zu finden.

Swing Kitchen Wien Mitte

Wer öfter von Wien-Mitte Richtung Rochusmarkt unterwegs war, dem war es schon länger aufgefallen: In einem ehemaligen Blumengeschäft an der Ecke Invalidenstraße/Landstraßer Hauptstraße zieht die vegane Fastfood-Kette Swing Kitchen mit einer neuen Filiale ein. Ab Montag, den 18. September sind dort die Türen geöffnet.

Erstmals in Wien können die Gäste dort die in Deutschland bereits erhältlichen "Loaded Fries" bestellen, die in vier Varianten – Hot Fries (mit scharfen Jalapeños, roter Zwiebel und BBQ Sauce), Greek Fries (mit veganem Feta, Schnittlauch und Basilikum-Lemon Sauce), Garlic Fries (mit getrockneten Tomaten, Röstzwiebeln und Knoblauch Sauce) und Classic Fries (mit Ketchup und Mayo) – angeboten werden. Platz bietet das Lokal innen für 20 Gäste, im Außenbereich für 22.

Figlmüller: Tafelspitz und Schnitzel im Burger-Bun

In der Rotenturmstraße haben die Figlmüllers ein Pop-up in einem ehemaligen Würstelstand eröffnet. Dort gibt es Wiener Klassiker im Brioche-Bun to go: den Schnitzelburger, bei dem das Wiener Schnitzel von Salzzitrone, Petersilmayo und Zwiebelmarmelade begleitet wird, und den Tafelspitzburger mit Schnittlauchsauce und Kartoffelgitter. Die Idee für die Speisen stammt aus der Zeit der Corona-Lockdowns.

Sterzfestival und Sterzwoche im Burgenland

Der Herbst ist die Zeit der kulinarischen Feste, im Burgenland widmet man sich mit zwei Festivals dem burgenländischen "Soulfood" Sterz. Am 16. September wird auf Schloss Tabor ganz im Süden des Bundeslands gekocht und verkostet, am 23. September in der Kellergasse in Purbach. Gleichzeitig setzen Wirte im ganzen Burgenland – von Max Stiegl vom Gut Purbach bis zum Gasthof Krutzler – den Sterz rund ums Festival auf ihre Speisekarten.

Chef's Roulette 2023

Wer kocht heute für mich? Das ist die große Überraschung für die Gäste am 4. Oktober beim Chef's Roulette 2023. 45 dekorierte Köchinnen und Köche aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Slowenien, die der Vereinigung Jeunes Restaurateurs angehören, tauschen an diesem Tag ihre Küchen und kochen in einem anderen teilnehmenden Lokal, das ihnen zugelost wurde. Im Ticket um 165 Euro ist ein Fünfgangmenü mit Weinbegleitung inkludiert.

Grazer Traditionsgasthaus Laufke schließt

Im Sommer war noch der 100. Geburtstag gefeiert worden, nun verkündete das 1923 eröffnete Grazer Wirtshaus Laufke "ab sofort" die Schließung. Wirt Markus Neuhold hatte das Lokal 2018 übernommen. Man schließe "aus gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gründen seine Pforten" ließ das Restaurant auf Facebook wissen. Ein Insolvenzverfahren wurde eröffnet, schrieb die "Kleine Zeitung".

