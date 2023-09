Finnischer Tango ist kein Stimmungsheber, war er nie, und wird er bei Aki Kaurismäki auch nie sein. Sputnik / Malla Hukkanen

Wenn eine Regielegende wie Aki Kaurismäki seine Protagonisten ins Kino schickt, schauen Filmliebhaber und -liebhaberinnen ganz genau hin: Was sieht sich das Paar an, dessen Beziehung gerade erst beginnt? Jim Jarmuschs Zombie-Komödie The Dead Don’t Die. Vor welchen Filmplakaten kommen sie nach dem Film zu stehen? Vor David Leans romantischem Klassiker Brief Encounter. Wie fanden beide den Film? "Ich habe noch niemals so gelacht", sagt Ansa (Alma Pöysti) zu ihrer Begleitung Holappa (Jussi Vatanen). Eine schlichte Bemerkung, die der Schelm Kaurismäki mit dem Dialog zweier Cinephiler kontrastiert, die gerade ebenfalls das Kino verlassen: "Hat mich sehr an Bressons Tagebuch eines Landpfarrers erinnert", sagt der eine zum anderen. "Ich musste an Godards Außenseiterbande denken", antwortet der.

Ein Vierteljahrhundert nach Aki Kaurismäkis proletarischer Trilogie ( Schatten im Paradies, 1986, Ariel, 1988, und Das Mädchen aus der Streichholzfabrik, 1989) kommt mit Fallende Blätter nun eine Fortsetzung in Form einer Arbeiterromanze in die Kinos. Motive aus der Trilogie sind hier zu finden, aber auch der letzte Film des Finnen hat Spuren hinterlassen. Kaurismäkis Proletariat ist nicht mehr ganz so weiß, wie es einmal war. Die syrischen Geflüchteten aus Die andere Seite der Hoffnung (2017) gehören ganz selbstverständlich zur finnischen Arbeiterschaft dazu, und am Ende siegt die Hoffnung.

Angriffe auf Mariupol

In Kaurismäkis Kneipen sind Syrer aber nicht zu finden. Traurig und Kette rauchend ins Glas blicken, das kann in seinem Kino keine Nation so gut wie die Finnen selbst. In Fallende Blätter ist der Grund für die allgemeine Niedergeschlagenheit indes nicht nur die Melange aus Ausbeutungsgesellschaft und finnischem Naturell. Covid scheint die Vereinzelung noch geschürt zu haben. Die Bedrohung des Kalten Kriegs, die über der Arbeitertrilogie lag, ist in Gestalt des russisch-ukrainischen Kriegs wiedergekehrt. Sobald eines der Vintageradios aufgedreht wird, schallt die Berichterstattung über russische Angriffe auf Mariupol durch die Szenerie.

Liebenswert schweigsam und trotz Armut stets gut gekleidet wandeln Ansa und Holappa durch Kaurismäkis nostalgisches Fantasie-Helsinki. Sputnik / Malla Hukkanen

Ansa und Holappa sind klassische Kaurismäki-Figuren. Einsam, mittleren Alters, gleichermaßen angepasst wie widerständig. Ansa kündigt ihren Job im Supermarkt, in dem riesige eingeschweißte Fleischpakete über das Kassaband rollen und die Kunden und Kundinnen übervolle Einkaufswagen vor sich herschieben, da sie es nicht einsieht, dass sie abgelaufene Ware nicht mitnehmen darf. Holappa ist Arbeiter, verliert seine wechselnden Jobs aber, da er heimlich säuft. Er säuft, weil er deprimiert ist, und er ist deprimiert, weil er säuft, sagt er zu seinem Freund. Der antwortet: "Ein Zirkelschluss. Lass uns über Fußball reden."

Schummriges Licht, kräftige Farben

Liebenswert schweigsam und trotz Armut stets gut gekleidet wandeln Ansa und Holappa durch Kaurismäkis nostalgisches Fantasie-Helsinki, in dem das Licht immer schummrig ist, die Farben immer kräftig sind und in dem Telefonnummern auf Zetteln ausgetauscht werden, die der Wind sogleich davonweht. Eine Romanze darüber, dass die besten Gegenmittel gegen Krieg, Einsamkeit und Sucht Liebe und Humor sind. In Cannes ließ Fallende Blätter die verhärteten Herzen der Kritiker und Kritikerinnen schmelzen, auch die Jury würdigte Kaurismäki mit dem Großen Preis.

Wenn das Kino in Fallende Blätter einen kurzen Moment Fröhlichkeit verheißt, dann fällt der Musik die Rolle zu, Trost zu spenden. Finnischer Tango ist, wie man es von Kaurismäki gewohnt ist, allgegenwärtig. Darunter mischt sich etwas Rock, Pop, Klassik und Karaoke. Der Höhepunkt ist dann der Liveauftritt des Frauen-Popduos Maustetytöt, das mit ausdrucksloser Miene "Ich wurde in Kummer geboren, in Enttäuschung gekleidet" singt. Und das Publikum lauscht mit wissendem Blick. Sie alle kennen dieses Gefühl. (Valerie Dirk, 13.9.2023)