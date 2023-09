Mit dem "letzten Drittel" aus der kalten Progression fördert die Regierung heuer die Steuerstufen bis in den Mittelstand hinein. Die beiden anderen Drittel fließen automatisch an alle Steuerzahler zurück

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne), Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) haben gerechnet und das "letzte Drittel" aus der kalten Progression verteilt. Profitieren werden nicht nur die untersten Einkommensschichten sondern vor allem die ersten vier Tarifstufen werden entlastet. APA/EVA MANHART

Seit Jänner gibt es die kalte Progression in ihrer bisherigen Form nicht mehr. Die Steuerstufen werden jährlich mit der Inflation angepasst, womit verhindert werden soll, dass Gehaltserhöhungen von der nächsthöheren Steuerstufe aufgesogen werden.

Allein im kommenden Jahr ersparen sich die Österreicher dadurch 3,65 Milliarden Euro. Zwei Drittel davon erhalten die Menschen automatisch zurück, ein Drittel wird für Härtefälle verwendet. In Zahlen ausgedrückt: 2,45 Milliarden werden über die Anhebung der Tarifgrenzen und die Erhöhung der Absetzbeträge an die Menschen zurückgegeben. Das soll vor allem jene mit geringerem Einkommen besserstellen, die von der Teuerung stärker betroffen sind.

Das "letzte Drittel" geht heuer bis in den Mittelstand. Im Vorjahr wurde das letzte Drittel nur an die unteren Einkommensschichten verteilt. "Es ist ein guter Tag für Österreichs Steuerzahler", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Freitag. Ziel sei immer, dass die Menschen mehr netto vom brutto haben. Denn die Inflation sei für viele nach wie vor eine Herausforderung. Die Entlastung werde auch über die Anpassung der Tarifgrenzen und Absetzbeträge wirksam.

Neue Tarifgrenze

Damit das Drittel wirksam wird, hat die Regierung ein Bündel an Maßnahmen verkündet. Angehoben werden die Tarifgrenzen und Absetzbeträge. Und zwar so, wie Finanzminister Brunner ausführte:

- die erste Tarifstufe um in Summe 9,6 Prozent

- die zweite Tarifstufe um in Summe 8,8 Prozent

- die dritte Tarifstufe um weitere in Summe 7,6 Prozent

- die vierte Tarifstufe um weitere in Summe 7,3 Prozent

Weiters verkündet die Regierung die volle Anpassung der Absetzbeträge:

- Ausweitung der steuerlichen Begünstigung von Überstunden: Um Mehrleistung auch steuerlich anzuerkennen, wird der monatliche Freibetrag dauerhaft von 86 Euro auf 120 Euro angehoben. Zeitlich befristet, für eine Dauer von zwei Jahren (2024 und 2025) soll überdies der monatliche Freibetrag für 18 Überstunden 200 Euro im Monat betragen.

- Erhöhung des Gewinnfreibetrages: Der Grundfreibetrag wird zur weiteren Entlastung von Selbständigen auf 33.000 Euro angehoben.

- Erhöhung des Kindermehrbetrages: Der Kindermehrbetrag wird von 550 Euro auf 700 Euro angehoben.

- Erhöhung des Zuschusses zur Kinderbetreuung und Erweiterung der Betriebskindergärten: Der höchstmögliche steuerfreie Zuschuss eines Arbeitgebers zur Kinderbetreuung soll von 1.000 Euro auf 2.000 Euro verdoppelt werden und für Kinder bis 14 Jahre möglich sein.

- Verlängerung der Homeoffice-Regelung: Die im Jahr 2021 befristet eingeführten steuerlichen Regelungen betreffend Homeoffice-Tätigkeiten von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sollen unbefristet verlängert werden.

- Ausweitung der steuerlichen Begünstigung der Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen sowie der Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit: Der monatliche Freibetrag für diesen Bereich wird auf 400 Euro angehoben.

- Volle Anpassung der Absetzbeträge: Die der automatischen Inflationsanpassung im Ausmaß von zwei Dritteln unterliegenden Absetzbeträge sollen zu 100 Prozent (um weitere 3,3 Prozentpunkte) an die Inflationsrate angepasst werden (der Alleinverdiener-, der Alleinerzieher- und der Unterhaltsabsetzbetrag, die Verkehrsabsetzbeträge und der Zuschlag zum Verkehrsabsetzbetrag, die Pensionistenabsetzbeträge, die Erstattung des Alleinverdiener- und Alleinerzieherabsetzbetrages sowie die SV-Rückerstattung und der SV-Bonus).

Zur Erinnerung: Bis zum Jahr 2020 setzte die Steuerpflicht bei einem Einkommen von 11.000 Euro ein. Heuer liegt die Steuergrenze bei 11.693 Euro, nächstes Jahr bei 12.500 Euro. Alle Tarifgrenzen mit Ausnahme des Spitzensteuersatzes werden angepasst – die zugrunde gelegte Inflation liegt bei 9,9 Prozent.

IHS-Chef Holger Bonin hatte zuletzt die Idee ins Spiel gebracht, das letzte Drittel breiter aufzuteilen – und die Mittelschicht ebenfalls zu entlasten. Dann bestehe für die Sozialpartner bei den im Herbst startenden Lohnverhandlungen weniger Druck für Einkommenssteigerungen, weil den Menschen durch die Steuerentlastung ohnehin mehr Geld bleibe.

Dass heuer nicht ausschließlich die unterste Einkommensschicht berücksichtig wird, erklärte Nehammer damit, dass sich Leistung wieder lohnen müsse. Daher sei eine breitere Entlastung auch angebracht. (Bettina Pfluger, 15.9.2023)