Das iPhone 15 wurde diese Woche in Cupertino, Kalifornien, vorgestellt. Der Standard/Stefan Mey

Ab 22. September ist das iPhone 15 in seinen verschiedenen Versionen auch in Österreich erhältlich, vorbestellt werden kann es schon jetzt. Apple selbst gibt dabei für Österreich die folgenden Preise für das iPhone 15 an:

Alternativ zum Kauf eines iPhone 15 in Kombination mit einem SIM-only-Tarif ist es freilich möglich, das Smartphone in Österreich bei A1, Magenta oder Drei zu erwerben. Der Anschaffungspreis ist dabei zunächst günstiger, die monatlichen Kosten für den Handytarif mit Bindung dafür teurer. Welcher Weg ist somit der günstigste? Dieser Frage ist man bei der Vergleichsplattform Tarife.at nachgegangen. Als Basis für die Berechnungen diente dabei jeweils ein iPhone 15 in der günstigsten Variante mit 128 GB.

iPhone 15 bei A1, Magenta und Drei

"Als Faustregel gilt: Je höherwertiger der Tarif, desto günstiger ist das iPhone. Hier gilt es allerdings zu bedenken, ob man tatsächlich zwei Jahre lang gebunden sein möchte", sagt Maximilian Schirmer, Geschäftsführer von Tarife.at.: "Über zwei Jahre hinweg gerechnet kommen SIM-only-Tarife und ein separater Kauf des iPhone 15 häufig deutlich günstiger." Die konkreten Ergebnisse der Auswertung:

Das günstigste Angebot unter den drei Telcos hat somit – bei reiner Betrachtung der Kosten – Magenta, gefolgt mit knappem Abstand von Drei, A1 folgt an dritter Stelle. Auch sind die einmaligen Anschaffungskosten bei Magenta die günstigsten, dafür stottert man hier den Preis während der Vertragslaufzeit ab. Am teuersten sind die einmaligen Anschaffungskosten bei Drei, dafür ist dieser Anbieter auch der einzige mit unlimitierten SMS, Minuten und Datenvolumen im genannten Tarif. Zwei Jahre Vertragsbindung gibt es bei allen drei Anbietern.

SIM only: Die günstigere Alternative

Laut Auswertung ist es erneut günstiger, das Handy separat zu kaufen und mit einem SIM-only-Tarif zu kombinieren. So ergibt die Analyse, dass Konsumentinnen und Konsumenten im Schnitt 216,48 Euro sparen, wenn sie iPhone und Tarif getrennt kaufen – das sind rund 15 Prozent. Maximal könnten sogar 358,32 Euro gespart werden, das entspreche fast 25 Prozent, heißt es seitens Tarife.at.

Diese Vorgehensweise hat auch den Vorteil, dass eine Vertragsbindung oft entfällt. Allerdings muss teilweise auf 5G verzichtet werden, da dieser Mobilfunkstandard derzeit von Diskontern wie Spusu, Hot und Yesss bei den Handytarifen noch nicht angeboten wird. Allerdings haben auch die großen Anbieter SIM-only-Tarife in ihrem Portfolio. Ein weiterer Nachteil ist offensichtlich, dass bei dieser Vorgehensweise das Smartphone zu Beginn der Nutzung komplett bezahlt werden muss, was bei manchen Menschen an der Liquidität scheitern dürfte. Allerdings böten viele Händler inzwischen eine Null-Prozent-Finanzierung an, heißt es seitens Tarife.at. (red, 15.9.2023)