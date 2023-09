Lampedusa – EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist am Sonntag mit der italienischen Premierministerin Giorgia Meloni und EU-Binnenkommissarin Ylva Johansson auf Lampedusa eingetroffen. Die drei Politikerinnen landeten auf dem Flughafen der Mittelmeerinsel, wo sie vom italienischen Innenminister Matteo Piantedosi empfangen wurden. Meloni fordert eine europäische Mission, um Migrantenboote auf dem Weg nach Europa zu stoppen.

Sonntagfrüh erreichten 144 Menschen die süditalienische Mittelmeerinsel REUTERS/YARA NARDI

Sonntagfrüh erreichten 144 Menschen die süditalienische Mittelmeerinsel. Am Samstag waren 1.000 an Bord von 23 Booten eingetroffen. Die Behörden meldeten, dass weitere Boote mit hunderten Menschen an Bord in Richtung Lampedusa unterwegs seien.

Im Hotspot der Insel befinden sich derzeit circa 2.000 Personen. 640 Menschen sollen im Laufe des Sonntags Lampedusa in Richtung Sizilien verlassen. Damit wollen die Behörden die Insel entlasten, die diese Woche mit präzedenzlosen Migrationsbewegungen konfrontiert war. 11.000 Personen erreichten diese Woche Lampedusa, auf der 6.300 Personen leben.

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen (links) folgte prompt einer Bitte von Italiens Ministerpräsidentin Meloni und reiste am Sonntag nach Lampedusa. REUTERS/YARA NARDI

Derzeit nehmen besonders viele Menschen die Risiken der Überfahrt von Tunesien aus in Kauf, was nicht nur am guten Wetter liegt: Der im Juli zwischen der EU und Tunesien vereinbarte Migrationsdeal wird derzeit von Tunis nicht umgesetzt. Zudem gehen tunesische Behörden weiterhin rigoros gegen Geflüchtete vor.

Geo Barents unterwegs nach Bari

Das NGO-Schiff Geo Barents ist inzwischen nach mehreren Rettungs- und Bergungsaktionen im zentralen Mittelmeer mit 471 Migranten, darunter 205 Kinder, in Richtung Süditalien unterwegs. Wie die NGO "Ärzte ohne Grenzen" (MSF) in einer Pressemitteilung erklärt, ist Bari der von den italienischen Behörden zugewiesene Hafen für die Ausschiffung der Migranten. (APA, red, 17.9.2023)