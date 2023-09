Vor wenigen Tagen war es so weit: Apple hat seine neue Generation an Smartphones vorgestellt. Die ganz großen Überraschungen gab es dabei zwar nicht mehr, war doch im Vorfeld schon so gut wie alles durchgesickert. Und doch geht damit ein für viele wichtiger Schritt einher – der Start der Vorbestellphase. Nun gibt es die ersten Rückmeldungen zu dieser, und dabei zeigt sich zweierlei: Das teuerste Modell zieht nicht nur noch mehr Interesse auf sich als in früheren Jahren, es ist auch jenes, auf das am längsten gewartet werden muss.

Erste Analyse

Die Nachfrage nach dem iPhone 15 Pro Max übersteigt jene für den direkten Vorgänger deutlich, berichtet der bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo. Das mag angesichts des hohen Verkaufspreises für Apple erfreulich sein, für jene, die das neue Smartphone gerne haben würden, geht damit aber eine schlechte Nachricht einher: Sie könnten zum Teil länger auf ihr Gerät warten müssen.

Egal welches Modell: Apple-Boss Tim Cook dürfte auch mit dem Interesse an der iPhone-15-Linie wieder sehr zufrieden sein REUTERS/LOREN ELLIOTT

Das ist allerdings nicht bloß auf die starke Nachfrage zurückzuführen, wie Kuo betont. Vielmehr kämpfe Apple gerade bei diesem Modell mit Produktionsproblemen, und zwar viel stärkeren als bei den anderen iPhone-15-Ausführungen, wie der Analyst betont.

Frühestens Mitte November

Rechnet man dazu, dass die Massenproduktion beim Pro Max später als bei den anderen Modellen begonnen hat, darf nicht überraschen, was jetzt schon bei den Vorbestellzeiten zu sehen ist. Wer etwa ein iPhone 15 Pro Max in den Farben Titan Natur oder Titan Weiß haben will, bekommt bereits ein Lieferdatum von Mitte November angegeben.

Etwas besser sieht es noch bei den Ausführungen in Dunkelblau und Schwarz aus, für die Apple Termine in der zweiten Oktoberhälfte verspricht. Betont sei, dass sich natürlich auch all diese Termine weiter nach hinten verschieben könnten, wenn die aktuellen Produktionsprobleme anhalten.

Ursachensuche

Kuo hatte die im Vergleich zu früheren Jahren noch stärkere Nachfrage nach dem teuersten Modell bereits im Vorfeld prognostiziert. Als zentralen Grund dafür sieht er vor allem die bessere Telekamera mit 5x-Optik, die dem iPhone 15 Pro Max vorbehalten ist.

Video: Das ist das neue iPhone 15 mit USB-C-Anschluss AFP

Erwartbar sind die Effekte auf das restliche Apple-Lineup: Während sich iPhone 15 und iPhone 15 Plus bisher in etwa so verkaufen sollen wie in den früheren Jahren, bleibt das kleinere Pro-Modell unter der Performance des direkten Vorgängers.

Dafür sieht es bei den restlichen Modellen deutlich besser mit der Lieferbarkeit aus. So sollen die ersten iPhone-15-Geräte bereits in wenigen Tagen bei jenen landen, die früh zugeschlagen haben, am kommenden Freitag ist der offizielle Marktstart. (apo, 18.9.2023)