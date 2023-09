Trachtenmesse "Fesch" in der Brandboxx Salzburg. Franz Neumayr

An dieser Stelle soll es heute um ein Kleidungsstück gehen, über das seit Jahren diskutiert wird. Kurze Hosen im Büro? Geht gaaar nicht, finden viele. Ein Kollege äußerte sich in der Vergangenheit besonders leidenschaftlich über das "Schrumpftextil am Männerbein". Die Entblößung behaarter Männerbeine? "Modischer Unfug." Der Kollege scheint hart im Nehmen zu sein: Er schrieb im Sommermonat Juli gegen die kurzen Hosen an.

Die Empörung über Shorts am Arbeitsplatz wirkt schon während der wärmsten Monaten des Jahres einigermaßen unglaubwürdig. Doch spätestens im September offenbart sich die Willkür dieser Kurze-Hose-Regeln. Denn dann laufen ganze Horden an Männern mit der größten Selbstverständlichkeit kniefrei in den Wiesn- und Oktoberfestzelten auf. Die wenigsten tragen Bundhosen, und die allerwenigsten bedecken ihre Waden.

Wieso wird die kurze Hose also mit zweierlei Maß gemessen? Das eine ist Job, das andere Freizeitvergnügen, werden besonders Eilfertige nun argumentieren. Das mag in einigen Fällen zutreffen. Für immer mehr Menschen gilt das aber nicht: Gehört der Besuch des Münchner Oktoberfests nicht für viele genauso zum Job wie für Influencer wie Riccardo Simonetti oder die Spieler des FC Bayern? Zwischen Bier und Brezel werden schließlich auch berufliche Kontakte geknüpft oder Sponsoren befriedet.

Auch Florian Silbereisen und Andreas Gabalier zeigten auf dem Münchner Oktoberfest ihre Knie. APA/AFP/TOBIAS SCHWARZ

Wahrscheinlich wird sich die Debatte über kniefreie Hosen aber über kurz oder lang sowieso erledigt haben. Die Generation Fitnessstudio setzt ihren Körper bekanntlich gern in Szene. Sie hat längst verstanden: Ob Oktoberfest, Wiesn oder Kirtag, die Lederhosen-Events eignen sich mindestens genauso gut wie Instagram, das Kapital untenrum auszuspielen. Wie sonst lässt sich erklären, dass seit über einem Jahrzehnt beim Münchner "Lederhosentraining" hunderte Menschen in "6 Wochen fit für die Wiesn" sein wollen? Oder Fitnessstudios Wiesn-Workouts bewerben?

Mané, de Ligt & Co. in Lederhosen - The Photo Shoot at Paulaner | Behind the Scenes

FC Bayern München

Deren Ziele? Bei den Männern liege der Fokus neben dem Bizeps, der ganzjährig trainiert werde, auf der unteren Körperhälfte, heißt es beispielsweise im Programm der Wellnesskette Elements, "strammen Waden und einem knackigen Po". Es wird sich in den kommenden Wochen zeigen, ob diese Angebote ihre Abnehmer gefunden haben. (Anne Feldkamp, 19.9.2023)