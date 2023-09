Nach fünf Erhöhungen in Folge verbleibt der Leitzins nun bei 1,75 Prozent. Für den deutschen Bundesbankpräsidenten ist die "Zinshochebene" der EZB womöglich noch nicht erreicht

Bern/Zürich/Frankfurt – Die Schweizerische Nationalbank (SNB) sieht nach fünf Zinserhöhungen in Folge überraschend von einer weiteren geldpolitischen Straffung ab und lässt ihren Leitsatz unverändert. Der SNB-Leitzins bleibe bei 1,75 Prozent, teilte die Notenbank am Donnerstag mit. Die in den letzten Quartalen deutlich gestraffte Geldpolitik wirke dem immer noch vorhandenen Inflationsdruck entgegen, erklärte die SNB. Sie schließe aber nicht aus, dass weitere Zinserhöhungen nötig werden könnten.

Von Reuters im Vorfeld der vierteljährlichen geldpolitischen Lagebeurteilung der SNB befragte Ökonomen hatten mehrheitlich eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte prognostiziert.

Nagel: Inflation im Euroraum noch immer zu hoch

Die EZB kann sich derweil aus Sicht des deutschen Bundesbankpräsidenten Joachim Nagel auch nach zehn Zinserhöhungen in Serie womöglich noch nicht zurücklehnen. "Haben wir die Hochebene erreicht? Das lässt sich noch nicht klar absehen", sagte Nagel am Donnerstag auf dem Verbandstag der Sparda-Banken. Noch immer sei die Teuerung zu hoch.

"Die Inflationsrate geht auch im Euroraum nicht im gewünschten Tempo in Richtung zwei Prozent", sagte Nagel. "Die Leitzinsen werden ausreichend lange auf einem ausreichend hohen Niveau liegen müssen."

EZB-Leitzins auf höchstem Niveau seit 1999

Die EZB hatte vor einer Woche die Zinsen erneut um einen Viertelprozentpunkt angehoben. Der am Finanzmarkt maßgebliche Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, stieg damit von 3,75 auf vier Prozent. Das ist das höchste Niveau seit dem Start der Währungsunion 1999.

Doch die Inflation im Euroraum lag im August mit 5,2 Prozent immer noch mehr als doppelt so hoch wie das Ziel der Euro-Notenbank. Die EZB strebt zwei Prozent Teuerung für die Ländergemeinschaft an. Auch bei der Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Preise für Energie, Lebensmittel, Alkohol und Tabak außen vor bleiben, sieht Nagel noch keinen Anlass zur Entwarnung. Auch sie liege nach wie vor hartnäckig hoch und dürfte nur allmählich sinken, sagte Nagel. "Denn sie wird zunehmend durch binnenwirtschaftliche Faktoren getrieben." Die Kerninflation in der Eurozone lag im August bei 5,3 Prozent. (APA, red, 21.9.2023)