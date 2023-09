Der Frage, was überhaupt ein Wunsch ist, haben sich einige der bekanntesten Größen aus Philosophie und Psychologie eingehend gewidmet. So schrieb etwa Ludwig Wittgenstein vom Wünschen als einem charakteristischen Erlebnis. Dem Wesen des Wunschs sei immanent, dass er unbefriedigt sei, denn er sei eine Erwartung von etwas. Auch vom Wunsch als Ausdruck einer Hoffnung ist bei Wittgenstein die Rede. Sigmund Freud dagegen konstatierte im Zuge seiner "Traumdeutung", dass Träume verdeckte Wunscherfüllungen seien, in denen praktisch symbolisch erscheine, was man sich an sozial nicht akzeptierten Wünschen verbiete.

Hier ist traditionellerweise das Wünschen angebracht. Getty Images/Finn Hafemann

Was ist ein Wunsch?

Ein Wunsch ist wohl per definitionem ein Sehnen nach etwas, das man entbehrt, beziehungsweise die Hoffnung auf baldige Hinzufügung von etwas Fehlendem. Nicht wenige Menschen leben in einer regelrechten "Wenn, dann"-Warteschleife: Wenn man endlich etwas Erwünschtes erlangt, dann wird sich im eigenen Leben alles zum Besten wenden. Andere geben sich einfach gern Gedankenspielereien hin und hängen auf diese Art ihren Wünschen nach.

Worin diese ersehnte Veränderung bestehen soll, ist individuell verschieden. Auch können sich Wünsche nach materiellen und immateriellen Dingen aller Art regen: sei es auf persönlicher Ebene, beispielsweise nach einem neuen Job, einer neuen Liebe oder neuen Wohnung, oder auf globaler Ebene, etwa nach einer positiven Entwicklung in Sachen Klimawandel oder einer friedlichen Beilegung von aktuellem Kriegsgeschehen. Nicht irrelevant ist auch die Frage, inwiefern man selbst zur Realisierung eines Herzenswunsches beitragen kann und wobei man wirklich nur die Hoffnung hegen kann, dass sich etwas zum Besseren wenden möge.

Wie ist das bei Ihnen?

Was ist momentan Ihr absoluter Herzenswunsch, materiell oder immateriell? Handelt es sich um etwas, zu dessen Erfüllung Sie aktiv beitragen können – und was tun Sie, um dem Ersehnten ein Stück näher zu kommen? Oder ist es eher etwas, dessen Realisierung nicht in Ihrer Hand liegt? Und was wären Ihre drei Wünsche, wenn plötzlich die gute Fee vor Ihnen stehen und danach fragen sollte? Posten Sie im Forum! (Daniela Herger, 25.9.2023)