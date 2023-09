Ein Video, das Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zeigt, wie er über Kinderarmut und Frauen in Teilzeit spricht, schlägt Wellen. In den Aufnahmen, die Mittwochabend in den sozialen Medien aufgetaucht sind, spricht der ÖVP-Chef energisch darüber, was gegen die Aussage, die Menschen hätten derzeit weniger Geld, spreche, aber nicht gesehen und gehört werde. Die ÖVP bestätigt laut Puls 24 die Aussagen des Kanzlers: Das Video sei bei einer Funktionärsveranstaltung in Hallein in Salzburg entstanden, es sei aber geschnitten worden. Es verbreitete sich auch eine längere Version des Videos auf X, vormals Twitter.

Nehammer sagt darin, er habe mit Linken die Diskussion geführt, wie es das gebe, dass die Menschen in Österreich immer weniger Geld hätten, "wieso erhöht sich die Teilzeitquote nicht? (gemeint vermutlich: Warum sinkt sie nicht?, Anm.) Nicht einmal bei den Frauen, die keine Betreuungspflichten haben? Wenn ich zu wenig Geld habe, gehe ich mehr arbeiten", sagt der Kanzler in dem Video.

Das Video in sechsminütiger Länge. Zuvor hatte ein kürzerer Ausschnitt davon die Welle gemacht. Nehammer spricht hier vor Funktionären seiner Partei in Hallein, bestätigte die ÖVP laut Puls 24.



Genauso höre man, dass ein Kind keine warme Mahlzeit bekomme, fährt Nehammer fort. Was ihn dabei am meisten störe? Dass man nirgends höre oder lese: "Was ist eigentlich mit den Eltern? Was heißt, ein Kind kriegt keine warme Mahlzeit in Österreich? Wisst ihr, was die billigste warme Mahlzeit in Österreich ist? Sie ist nicht gesund, aber sie ist billig: ein Hamburger bei McDonald's." Nehammer rechnet vor: 1,40 Euro würde ein Hamburger kosten, mit Pommes dazu wären es 3,50 Euro.

Kanzler "massiv" verärgert

Dazu meint er: "Und jetzt behauptet wirklich einer ernsthaft, wir leben in einem Land, wo die Eltern ihrem Kind dieses Essen nicht leisten können?" Man könne noch darüber reden, ob es gesund sei, dann müsse man etwas anderes tun. Aber in der Diskussion werde überhaupt nicht thematisiert, auch nicht von den Medien, und das ärgere ihn massiv, dass man dann von Staatswirtschaft rede. "Das heißt, jeder Elternteil hat sein Kind einzumelden, wir machen Kalorientabellen, wir schauen, wie viel Essen kriegt das Kind, wie wird's ernährt? Und dann sind wir in der DDR. So schaut die linke Welt aus", schließt der Kanzler diesen Themenblock.

Später kommt Nehammer noch in Bezug auf Teilzeit darauf zu sprechen, dass man diese eingeführt habe, als es zu wenige Arbeitsplätze gegeben habe. Jetzt habe man 200.000 offene Stellen.

Versuch, weniger hohe Lohnabschlüsse zu erreichen

Dabei lebe man in Österreich "im besten Land nach Luxemburg", sagt der Kanzler und verweist darauf, dass man die Kaufkraft erhalten habe beziehungsweise ein Plus habe trotz hoher Inflation. Aber diese Argumente seien "jedem wurscht", es heiße immer, man habe weniger Geld. "Mit dem muss ich leben in der Politik", fügt er an.

Ein Anwesender wendet ein, dass es kein Problem sei, wenn jemand 20 oder 30 Stunden arbeite, "aber ohne Subvention von uns Fleißigen". Nehammer sagt darauf, dass er sich darüber eigentlich nicht unterhalten dürfe, sonst kämen die Gewerkschaft und die Wirtschaftskammer her und sagten, he, Sozialpartnerschaft. Man habe letztes Jahr versucht, weniger hohe Lohnabschlüsse zu erreichen, und steuerfreie Prämien bis 3.000 Euro vorgeschlagen. Die Gewerkschaft habe mit Verweis auf den Durchrechnungszeitraum abgelehnt.

Viel Kritik und Häme

Die Antwort der Netzcommunity auf des Kanzlers Ratschläge ließ nicht lange auf sich warten. Viele Menschen reagierten mit Kritik ("sechs Minuten unverblümte Kaltschnäuzigkeit"), andere veröffentlichten Videos oder Bilder, die sich über die Aussagen Nehammers lustig machen. Ein Nutzer veröffentlichte etwa eine aus Hamburgern bestehende "Ernährungspyramide à la Karl Nehammer".

Tweet des Caritas-Präsidenten Landau

Caritas-Präsident Michael Landau reagierte via X mit den Worten: "In Österreich muss niemand verhungern oder im Winter erfrieren", aber wer sage, "dass niemand hungert oder friert, hat von der Wirklichkeit der Menschen keine Ahnung".

Grünen-Abgeordnete sieht Verrohung

Aus den Reihen des grünen Koalitionspartners kam am Donnerstag Kritik. Die Nationalratsabgeordnete und Menschenrechtssprecherin der Grünen, Ewa Ernst-Dziedzic, postete auf X: "Offene Abwertung einer sozial gerechten Politik ist wenig überraschend Teil der bürgerlichen Verrohung, wenn auch erschreckend in dieser Offenheit." Die Frage sei auch, wer die Claqueure seien, die sich auf Kosten von armutsgefährdeten Frauen und Arbeitslosen amüsierten. Georg Bürstmayer, Sicherheits- und Asylpolitiksprecher der Grünen, tweetete, dass es das selbstverständliche Ziel der Bundesregierung und der Koalition sein müsse, "dass Eltern – egal ob zu zweit oder allein – ihren Kindern täglich warme, gesunde Mahlzeiten zubereiten können".

Es sei die Aufgabe der Politikerinnen und Politiker, "auf jene zu achten, die es schwerer haben im Leben", hielt die Vorsitzende der grünen Frauen, Meri Disoski, auf X fest. Diese Menschen würden Respekt, Solidarität und Unterstützung verdienen, "statt Spott und Hohn". Die Grünen hätten der Kinderarmut den Kampf angesagt und dafür wichtige Maßnahmen, unter anderem die Valorisierung der Familien- und Sozialleistungen und das Paket gegen Kinderarmut, durchgesetzt.

Politgegner hören "Verachtung" heraus

SPÖ-Chef Andreas Babler twitterte: "Die Österreicherinnen und Österreicher haben einen Bundeskanzler verdient, der die Menschen respektiert, statt sie zu verachten." Babler hat für den Nachmittag noch ein Pressestatement dazu angekündigt. Die Frauensprecherin der SPÖ, Eva-Maria Holzleitner, teilte in einer Aussendung mit, dass Nehammer als Kanzler ungeeignet sei und er und seine Regierung besser heute als morgen abtreten sollten. Bezüglich Frauen in Teilzeit hielt sie fest: "Die Liste an Gründen, warum eine Frau in Teilzeit arbeitet ist lang – Faulheit gehört aber sicher nicht dazu." Auch SPÖ-Sozialsprecher Josef Muchitsch findet Nehammers Video-Auftritt eines Kanzlers unwürdig.

FPÖ-Chef Herbert Kickl hielt zu dem "weinseligen Impulsreferat" Nehammers in einer Aussendung fest, der Kanzler habe berufstätige Frauen und armutsgefährdete Familien verhöhnt. "Ein Politiker, der derart empathielos, abgehoben, eiskalt und eine derartige Verachtung für die armutsgeplagten Menschen an den Tag legt, ist für den Job als Bundeskanzler ungeeignet", befindet er weiters. Des Weiteren spricht Kickl Nehammer die Volksnähe ab.

Die Politikwissenschafterin Natascha Strobl (mit Babler-Nähe) ärgerte sich auf Twitter insbesondere über das "Lustigmachen über Kalorientabellen, als sei das DDR. Ich komme aus einer Familie, wo aus meiner Elterngeneration noch Kinder auf Aufpäppelkuren geschickt wurden, weil sie Hunger litten. Meine Großeltern sowieso." Der Zugang zu guten und nahrhaften Mahlzeiten sei "wichtig und daher nichts zum Feixen".

In der ÖVP bekommt Nehammer Zuspruch

Und wie werden die Worte des Kanzlers in der ÖVP aufgenommen? In türkisen Kreisen war man durchaus erschrocken darüber, als sich das Video in den sozialen Netzwerken immer stärker verbreitet hatte. In der Essenz werden Nehammers Aussagen aber unterstützt. Es treffe vielleicht nicht den Ton der intellektuellen Elite im christlich-sozialen Milieu, das sei mehr Stammtischniveau, aber Ersteres zu erreichen, wird Nehammer ohnehin nicht besonders zugetraut. Auch der verächtlich wirkende Sager gegen die Wirtschaftskammer und die Sozialpartnerschaft im Allgemeinen sei in der Standesvertretung "überhaupt" kein Thema, sagt ein hochrangiger Funktionär, der anonym bleiben will. In der ÖVP fragt man sich eher, wer dafür verantwortlich sei, dass das Video nun aufgetaucht ist.

Offiziell teilte die ÖVP in einem Statement an Puls24 mit: "Wir sind so wie der Bundeskanzler überzeugt, dass jedes Kind in Österreich eine warme Mahlzeit bekommen kann, wenn die Eltern ihre Verantwortung wahrnehmen, zumal wir die Familien wie nie zuvor unterstützen."

Man habe das Schulstartgeld erhöht, den Familienbonus angehoben, 60 Euro zusätzlich für sozial bedürftige Eltern und Kinder beschlossen und außerdem die Sozial- und Familienleistungen valorisiert und letztes Jahr die Familienbeihilfe doppelt ausgezahlt. Im kommenden Jahr werde diese zudem erhöht. Ein offizielles Statement des Bundeskanzlers gibt es bisher nicht.

Video aus Ärger über Aussagen gepostet

Gepostet hatte das Video am Mittwochabend Beatrice Keplinger, die in der Kommunikation und Marketing der Volkshilfe Oberösterreich tätig ist. Sie habe das Video selbst um 18 Uhr von einer Freundin zugespielt bekommen, dann einen 50-sekündigen Zusammenschnitt davon angefertigt, um es auch in der Story posten zu können, und hochgeladen, schildert sie im Gespräch mit dem STANDARD. Sie habe das Video, das sie später auch in voller Länge zur Verfügung stellte, als Privatperson hochgeladen, weil es sie geärgert habe. "Man kann in Österreich alles sagen. In Deutschland müsste man zurücktreten", betont Keplinger. Das Video kursiere jedoch schon länger, mutmaßt die Oberösterreicherin. "Ich glaube es hat einen weiten Weg hinter sich."

Edtstadler war auch da

Der Besuch in Hallein fand am 26. Juli in der neu eröffneten Vinothek Konoba Pinna Nobilis statt, es gibt davon auch Fotos auf Facebook.

Nehammer und Edtstadler bei ihrem Besuch in Hallein. Ein Post der ÖVP Hallein.

Unter den anwesenden ÖVP-Mitgliedern waren auch der ehemalige Salzburger Finanzlandesrat Christian Stöckl sowie Europaministerin Karoline Edtstadler. Am nächsten Tag empfing Nehammer die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, zur Eröffnung der Salzburger Festspiele. Wer das Video gemacht hat, ist nicht bekannt. (Stefanie Ruep, Gudrun Springer, Jan Michael Marchart, 28.9.2023)