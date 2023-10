Bei den dutzenden Hotelneueröffnungen rund um den Globus kann man leicht den Überblick verlieren. Die "AD's 2023 Hotel Awards" können hier Abhilfe schaffen. Damit adelt das Magazin "Architectural Digest" die spannendsten neuen Unterkünfte in aller Welt. So sind die im folgenden kurz vorgestellten Häuser nicht nur für all jene Globetrotter interessant, die gutes Design und herausragende Architektur schätzen, sondern auch auf eine Portion Luxus im Urlaub nicht verzichten wollen.

Amaya, Himachal Pradesh, Indien

Nicht weit von Chandigarh entfernt, schmiegt sich dieses ländliche Refugium (15 Suiten, Chalets und Villen) in unberührtes Agrarland. Der Architekt Bijoy Jain von der preisgekrönten Firma Studio Mumbai hat sich von der lokalen Architektur inspirieren lassen und niedrige Strukturen aus Holz, Kalk und Stein geschaffen, die kaum Spuren auf der Erde hinterlassen. www.theamayalife.com

Banyan Tree Alula, Alula, Saudi-Arabien

In den Dünen des Ashar-Tals, nicht weit von den archäologischen Schätzen von Hegra entfernt, befinden sich 47 Zeltvillen. Das vom Pariser Architekturbüro AW2 entworfene Anwesen greift die Traditionen der Beduinen und das regionale Handwerk auf, wobei die Farbpalette die Farbtöne der umliegenden Felsformationen widerspiegelt. www.banyantree.com

Bulgari Hotel Roma, Rom, Italien

Gute Ausblicke auf die Ewige Stadt: das Bulgari Hotel Roma. Bulgari Hotel Roma

Die italienische Schmuckmarke hat in ihrer Heimatstadt mit der Eröffnung dieses Hotels mit 114 Zimmern und Suiten in einem Gebäude aus den 1930er-Jahren an der Piazza Augusto Imperatore ein Zeichen gesetzt. Bei der Inneneinrichtung stehen italienische Möbel im Vordergrund, während die Gärten mit mehr als 4.500 Pflanzen ausgestattet sind. bulgarihotels.com/rome

Four Seasons Resort, Tamarindo, Mexiko

Die Gäste dieses Pazifikparadieses tauchen ein in zeitgenössisches mexikanisches Design – von der Architektur über die Einrichtung bis hin zur Landschaft. www.fourseasons.com/tamarindo

Grand Hotel Son Net, Mallorca, Spanien

Der spanische Designer Lorenzo Castillo hat diesem Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert, das inmitten einheimischer mediterraner Pflanzen in den Ausläufern der Serra de Tramuntana liegt, seine Handschrift verliehen. In den klassisch eingerichteten Zimmern sorgen Muster, bräunliche Farbtöne und altmodische Dekorationstricks für eine luxuriöse Nachtruhe. www.sonnet.es

Hoshino Resorts KAI Yufuin, Japan

Der Stararchitekt Kengo Kuma entwarf diesen Ryokan auf der Insel Kyushu als eine raffinierte Variante traditioneller japanischer Bauernhäuser. Die von heißen Quellen gespeisten Bäder und 45 Gästezimmer sind um Reisterrassen herum gebaut, die das ganze Jahr über einen besonderen Reiz ausüben. www.hoshinoresorts.com

Hotel La Palma, Capri, Italien

Das erste auf der Insel eröffnete Hotel La Palma ist nun das neueste Aushängeschild der berühmten Oetker Collection. Die Inneneinrichtung des Meisters Francis Sultana wird dem Ruf der Marke für Glamour gerecht, mit Rattan-Möbeln, maßgeschneiderten Fresken und azurblauen Akzenten, die Capris Erbe des Dolce Vita zelebrieren. www.oetkercollection.com

The Inn at Mattei's Tavern, Los Olivos, USA

Eine Lodge aus dem 19. Jahrhundert, die an einer ehemaligen Postkutschenroute lag, ist mit freundlicher Genehmigung der Auberge Resorts Collection zu einem Ort der feinen Küche und des luxuriösen Rückzugs wiedererstanden. Die ursprünglichen Strukturen wurden umgestaltet und bieten nun Unterkünfte im Pionierstil. www.aubergeresorts.com

Kona Village, Big Island, Hawaii, USA

Dieses weltbekannte Haus wurde 2011 von einem Tsunami zerstört und als Rosewood Resort wiederbelebt. In Absprache mit lokalen Kulturschaffenden wurden holzgerahmte Cabanas entworfen, die sich der Landschaft anpassen, mit Strohdächern aus recyceltem Kunststoff und Wannen aus vulkanischem Basalt. www.rosewoodhotels.com

La Fantaisie, Paris, Frankreich

Diese Nobelherberge ist eine Hommage an die Gärtner Jean und Jacques Cadet aus dem 16. Jahrhundert, die einst die Straße vor dem Gebäude von einem bescheidenen Fußweg in einen der malerischsten Abschnitte des Faubourg-Montmartre verwandelten. Grüne Farbtöne und botanische Drucke wuchern wie Ranken von der Dach-Bar zum Terrassenrestaurant. www.lafantaisie.com

Naviva, Punta Mita, Mexiko

Verwischt die Grenzen von drinnen und draußen: das Resort Naviva in Mexiko. Naviva Four Seasons

Auf 48 bewaldeten Hektar hat dieses All-inclusive-Resort von Four Seasons das Glamping-Konzept aufgepeppt und 15 Suiten mit erstklassigem Luxus ausgestattet. Um die Grenzen zwischen drinnen und draußen zu verwischen, setzen die Bauherren auf organische Materialien wie Kupfer, Bambus und lokalen Stein. www.fourseasons.com/naviva

R48 Hotel and Garden, Tel Aviv, Israel

Um eine Schönheit aus den 1930er-Jahren am Rothschild Boulevard auf den neuesten Stand zu bringen, haben die Hoteliers Mati und Ruti Broudo ein internationales Dreamteam zusammengestellt, wie es bei "Architectural Digest" heißt. Die insgesamt elf Suiten sind eine Hommage an die Bauhaus-Vergangenheit mit klaren Linien, luxuriösen Materialien und anspruchsvollen Details. www.r48.co.il

Six Senses Rome, Rom, Italien

Der Palazzo Salviati Cesi Mellini aus dem 15. Jahrhundert wurde nach den höchsten Standards modernisiert. Dabei wurden Travertin, Cocciopesto und Mosaike in grünen Räumen verlegt, um an ruhige Gärten erinnern. Die Bäder des Spas (bestehend aus einem Caldarium, einem Tepidarium und einem Frigidarium) sollte man sich nicht entgehen lassen, rät die Redaktion des Architektur-Magazins. www.sixsenses.com/rome

Son Bunyola Hotel, Mallorca, Spanien

Sir Richard Branson hat diesem 1.300 Hektar großen Anwesen an der Nordwestküste der Insel neues Leben eingehaucht. Das Anwesen, das bereits drei Villen beherbergt, bietet nun noch zusätzliche Unterkünfte. Die 26 Zimmer und Suiten verteilen sich auf eine restaurierte Finca aus dem 16. Jahrhundert, eine ehemalige Olivenmühle und andere Nebengebäude, in denen die Originaldetails erhalten sind. www.virginlimitededition.com

Ulysses, Baltimore, USA

John Waters, James Joyce, der Maharadscha von Indore – an diesem Ort finden sich zahlreiche Anspielungen auf all diese prominenten Gäste. Im Latrobe Building aus dem Jahr 1912 dreht sich alles um eine fiktive Junggesellenwohnung aus einer "Grand Tour". Sie soll Reisende dazu verleiten, ihre eigene große Reise zu unternehmen. www.hotelulysses.com

Vermelho Hotel, Melides, Portugal

Rot ist das Thema, das das spektakuläre neue Hotel von Christian Louboutin zusammenhält. Bodenfliesen, Fensterläden und sogar Papierkörbe sind eine Anspielung auf die scharlachroten Sohlen des Schuhdesigners. Aber das 13-Zimmer-Haus ist auch eine Liebeserklärung an das Kunsthandwerk, mit Fresken von Konstantin Kakanias, Keramikapplikationen von Giuseppe Ducrot und Azulejos, bunt bemalten Wandfliesen in Hülle und Fülle. www.vermelhohotel.com

Villa Inkognito, Oslo, Norwegen

Als neue Dependance des benachbarten Hotels Sommerro verfügt diese Residenz aus dem 19. Jahrhundert über elf Zimmer und Suiten, die einzeln oder alle zusammen gebucht werden können, um absolute Privatsphäre zu gewährleisten. Das Interieur wurde makellos ausgestattet und ist eine gelungene Mischung aus Art Deco, Jugendstil und klassischen norwegischen Details, befindet man bei "Architectural Digest". www.sommerrohouse.com/villa-inkognito

Villa Mabrouka, Tanger, Marokko

Was früher Yves Saint Laurent und Pierre Bergé gehörte, wurde nun in die begehrtesten Herberge der Stadt verwandelt. Dekorative Details aus der Glanzzeit des Paares sind erhalten geblieben. Zu diesen Details gesellt sich nun eine Mischung aus Murano-Kronleuchtern, Bejmat-Fliesen und antiken Fez-Stickereien. www.villamabrouka.com

Villa Palladio Jaipur, Indien

Dieser kleine Palast, eingebettet in die Aravalli-Hügel, strotzt vor üppigen Wandgemälden, bedruckten Stoffen und Zeltbetten, alles in einer Palette von Fuchsia und Karminrot. www.villa-palladio-jaipur.com

Wilderness Usawa Serengeti, Tansania

Dieses hochmoderne mobile Camp wurde entwickelt, um der legendären großen Wildtiermigration des Serengeti-Nationalparks zu folgen. Es kann in wenigen Tagen ab- und wieder aufgebaut werden und bietet den Reisenden so einen unvergleichlichen Zugang zum Geschehen. Die sechs Zelte mit eigenem Bad sind so konzipiert, dass sie keine Spuren hinterlassen, mit Solarenergie, modularen Bautechniken und einer modernen Neuinterpretation des klassischen Safaristils. www.wildernessdestinations.com

Wildflower Farms, The Hudson Valley, USA

Auf einem 140 Hektar großen Grundstück in der Stadt Gardiner (US-Bundesstaat New York) gelegen, wurde diese High-End-Unterkunft von den Architekten Electric Bowery und den Designern Ward + Gray "als ein Fest der lokalen Schönheit und des Handwerks konzipiert", wie es bei "Architectural Digest" heißt. Das Hotel ist Teil der Auberge Resorts Collection und verfügt über 65 Hütten, Cottages und Suiten. Sie wurden mit Fundstücken aus der Region ausgestattet. aubergeresorts.com (max, 2.10.2023)