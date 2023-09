Rosewood Munich

In Wien kennt man den Faible der Rosewood Hotels für historische Gebäude in bester Lage schon. Am 29. 9. wird die Hongkonger Nobelkette ihr erstes Haus in Deutschland im früheren Hauptsitz der Bayerischen Staatsbank eröffnen.

Kardinal-Faulhaber- Straße 1, 80333 München, www.rosewoodhotels.com

Scandic Macherei

München gilt als nördlichste Stadt Italiens, verfügt nun in Berg am Laim aber über das südlichste Hotel der skandinavischen Gruppe Scandic; angenehm reduziertes Interieur, Showküche und Bar.

Berg-am-Laim-Straße 109, 81673 München, www.scandichotels.com

Bader Hotel

Und nochmal skandinavisches Design in Bayern: Am Stadtrand steht dieses CO2-neutral gebaute Holzhaus mit eigenem Garten und Restaurant, das bodenständige Küche sogar vegan hinbekommt.

Heimstettener Str. 12, 85599 Parsdorf bei München, www.dasbaderhotel.com

Unsöld’s Factory Hotel

Felix Unsöld versorgte München einst mit Blockeis. Dann kamen Kühlschränke, die Familie versuchte ihr Glück mit einem Hotel. Felix’ Urenkelinnen sanierten den Betrieb 2020, das Generalthema "Eis" zieht sich nun durch das gesamte Haus. Die Eisbachwelle zum urbanen Surfen liegt übrigens ums Eck.

Unsöldstraße 10, 80538 München, unsoelds-hotel.de

Living Hotels

In München sind Serviced Apartments wie die Living Hotels durchaus eine Option. Der Ableger am Viktualienmarkt ist hübsch, hell und verfügt über ein Restaurant (Tian).

Am Viktualienmarkt, Frauenstraße 4, 80469, www.living-hotels.com

