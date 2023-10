Etwas gut zu beherrschen kann sehr befriedigend sein. Es geht einem von der Hand, macht vielleicht großen Spaß, und andere bewundern, mit welcher Leichtigkeit man in diesem Bereich reüssiert. Doch während man manche Begabungen von Natur aus mitbringt, hat jeder Mensch neben seinen diversen Talenten auch Bereiche, in denen noch Luft nach oben ist – oder dahingehende Wünsche, was er in seinem Leben noch gerne erlernen würde.

Eine Frage der Zeit. Getty Images/iStockphoto/BeritK

Lernen, was man noch nicht kann

Vielleicht wollte man immer schon ein Instrument spielen können, das einen fasziniert, oder eine spannend klingende Sportart so lange trainieren, bis man es darin zu einer gewissen Meisterschaft gebracht hat. Möglicherweise möchte man sich auch kreativ verwirklichen, und im Zeichnen oder Malen besser werden, oder eine komplizierte Handarbeitstechnik erlernen. Andere wollen lieber ihre Kochkünste verbessern oder anspruchsvolle Pflanzen zum Gedeihen bringen.

Daneben gibt es auch noch Fähigkeiten, die das eigene Wesen betreffen. Vielleicht ist man tendenziell ein eher getriebener, unsteter Charakter und würde gerne mehr Geduld und innere Ruhe aufbringen. Eventuell ist man auch im Alltag schlecht organisiert und rasch überfordert und möchte lernen, seine diversen To-dos sinnvoller zu ordnen und abzuarbeiten. Manche Menschen würden gerne besser und klarer kommunizieren, was sich ebenfalls bis zu einem gewissen Grad schulen lässt. Und das sind nur einige der zahlreichen Bereiche, in denen man sich wünschen kann, etwas richtig gut zu beherrschen – schließlich setzt jeder Mensch andere Prioritäten, was ihm in seinem Leben am wichtigsten ist.

Welches Talent hätten Sie gern?

Kommt Ihnen das wie etwas vor, das schwer zu erlangen ist? Haben Sie schon konkrete Anstrengungen unternommen, sich in diesem Bereich zu verbessern oder es zu erlernen? Was versprechen Sie sich davon, diese Fähigkeit zu meistern? Oder haben Sie schon die Hoffnung aufgegeben, das jemals beherrschen zu können? Posten Sie im Forum! (Daniela Herger, 9.10.2023)