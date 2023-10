In den betroffenen Medienunternehmen sollen gewerkschaftliche Maßnahmen durchgeführt werden. Harsche Kritik an Verleger: "Wir lassen uns nicht erpressen"

Wien - Eine bundesweite Betriebsrätekonferenz der Journalist:innengewerkschaft in der GPA hat am Montag beschlossen, in allen Medienunternehmen, in denen der Kollektivvertrag für die Journalistinnen und Journalisten bei Tages- und Wochenzeitungen gilt, gewerkschaftliche Maßnahmen durchzuführen, beginnend mit Betriebsversammlungen in ganz Österreich. Das teilte die Gewerkschaft in einer Aussendung mit. Sie spricht von einer "überfallsartigen Kündigung des Kollektivvertrags durch den Zeitungsherausgeberverband VÖZ". Wie berichtet, hatte ihn der Verlegerverband vergangene Woche aufgekündigt.

Die Gewerkschaft fordert von den Verlegern die Rücknahme der Kündigungen des Journalistenkollektivvertrags. Monika Köstinger

Das Ziel der Gewerkschaft sei es, Rücknahme der Kündigung durchzusetzen. "Wir fordern den VÖZ auf, zu sozialpartnerschaftlicher Verlässlichkeit und respektvollem Umgang mit seinen Beschäftigten zurückzukehren. Wir standen und stehen für Verhandlungen zur Verfügung, erpressen lassen wir uns aber jedenfalls nicht", sagt der Vorsitzende der Journalist:innengewerkschaft in der GPA, Eike-Clemens Kullmann in der Aussendung.

"Verantwortungslosigkeit und Affront"

Für "besondere Empörung und Enttäuschung" sorge die vom VÖZ gewählte Vorgangsweise, die "beispiellos in der Geschichte der Sozialpartnerschaft" sei. "Die Arbeitsbelastung hat ein unerträgliches Ausmaß angenommen und die Belegschaften tragen trotzdem mit voller Leistungsbereitschaft dazu bei, den steigenden wirtschaftlichen Druck in den Unternehmen zu bewältigen. Dass gerade jetzt dieser unnötige Konflikt vom Zaun gebrochen wird, empfinden die Beschäftigten als Verantwortungslosigkeit und Affront", kritisiert die Gewerkschaft.

"Das ist nur noch als eine Verhöhnung zu bezeichnen", so Kullmann. "Mit seinem Verhalten torpediert der VÖZ nicht nur seine eigenen Interessen, er zwingt die Belegschaften in einen unnötigen Konflikt und schwächt damit den unabhängigen Journalismus, eine der Säulen der Demokratie."

Kündigungen des Kollektivvertrags erfolgen mit Jahresende, bis zu einem neuen Kollektivvertrag gilt der alte für bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allerdings gibt es keine KV-Erhöhungen, bis ein neuer Kollektivvertrag ausverhandelt ist.