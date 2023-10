Dienstag ist Physiktag, das gilt zumindest alljährlich in der ersten Oktoberwoche. Denn traditionell werden an diesem Tag die Preisträgerinnen oder Preisträger des Physiknobelpreises bekanntgegeben. Im Vorjahr wurde der österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger gemeinsam mit dem Franzosen Alain Aspect und dem US-Amerikaner John Clauser ausgezeichnet. Wer sich 2023 über den prestigereichen Preis freuen darf, wird heute ab 11.45 Uhr verkündet. Die Pressekonferenz des Nobelkomitees kann per Livestream mitverfolgt werden.

Einige preisverdächtige Namen hat vorab der Datenkonzern Clarivate veröffentlicht, der jährlich die meistzitierten Forschenden nach Disziplinen eruiert. Seit 2002 hat der Konzern 419 "Citation Laureates" ausgewählt, immerhin 71 davon haben tatsächlich den Nobelpreis erhalten. In der Physik zählen seit diesem Jahr drei weitere Wissenschafterinnen und Wissenschafter zu den Favoriten:

Wer die begehrte Medaille 2023 in der Kategorie Physik erhält, soll ab 11.45 Uhr in Stockholm veröffentlicht werden. AFP/JONATHAN NACKSTRAND

Auf der Clarivate-Liste, die bis jetzt nur nach häufigen Zitierungen von Publikationen zustande kam, befindet sich seit einigen Jahren auch der theoretische (Quanten-)Physiker Peter Zoller von der Uni Innsbruck. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass der Nobelpreis nach dem Vorjahr auch heuer wieder im Bereich Quantenphysik vergeben wird.

KI als Nobelpreis-Hilfsmittel?

Clarivate hat übrigens vor kurzem mit Forschungen darüber begonnen, wie generative KI dabei helfen könnte, zukünftige Nobelpreisträger vorherzusagen. Clarivate-Forschungschef David Pendlebury erklärt im Wissenschaftsmagazin "Nature", dass sie schon bei den Vorhersagen nächstes Jahr einen Beitrag leisten könnte. "Ein Vorteil, den generative KI gegenüber bestehenden Methoden bieten könnte, ist ihre Fähigkeit, riesige Mengen wissenschaftlicher Arbeiten zu durchforsten", sagt Pendlebury.

ChatGPT gibt sich auf die Frage nach der Vorhersage der diesjährigen Nobelpreisträger freilich eher zurückhaltend: "Ich kann die Zukunft nicht vorhersagen, auch nicht die Nobelpreisträger für 2023 oder irgendein anderes Jahr." Und auch Pendlebury hält das menschliche Urteilsvermögen für unschlagbar, wenn es um die Entscheidung geht, wer den Nobelpreis erhalten soll: "Letztendlich ist Geschmack gefragt", sagt er gegenüber "Nature". "Ich denke, das ist es, was dem Nobelpreis die schöne Patina verleiht, die er ausstrahlt."

Vier Frauen, 218 Männer

Seit 1901 wurden 116 Physiknobelpreise an insgesamt 222 Laureaten und Laureatinnen vergeben, wobei Preisträgerinnen extrem selten waren. Nur vier Frauen haben die Auszeichnung in Physik bisher erhalten: Marie Curie (1903), Maria Goeppert-Mayer (1963), Donna Strickland (2018) und Andrea Ghez (2020). Die Liste der Frauen, die trotz herausragender Leistungen in der Physik bei den Nobelpreisen leer ausgingen, ist deutlich länger. Dazu zählt etwa die österreichische Physikerin und Mitentdeckerin der Kernspaltung Lise Meitner, die 49-mal für einen Nobelpreis nominiert war, aber doch nie einen erhielt. Warum das so ist, war kürzlich Thema im STANDARD-Podcast "Rätsel der Wissenschaft":

Laureatinnen und Laureaten dürfen sich in diesem Jahr über eine Erhöhung beim Preisgeld freuen, die zumindest den Wertverlust der schwedischen Krone wettmacht. Die Summe pro Preis wird um eine Million schwedische Kronen auf elf Millionen Kronen angehoben, wie die Nobelstiftung im Vorfeld mitteilte. Das entspricht nach derzeitigem Umrechnungskurs knapp 925.000 Euro. Im Vergleich zum Euro und zum Dollar hat die Krone in den vergangenen Monaten immens an Wert verloren. Die zuletzt zehn Millionen Kronen hatten zum Zeitpunkt der Auszeichnungen vor einem Jahr etwa 920.000 Euro entsprochen, derzeit sind es nur noch etwa 840.000 Euro.

Am Montag wurde der Medizinnobelpreis Katalin Karikó und Drew Weissman für ihre grundlegenden Vorarbeiten zur Entwicklung von mRNA-Impfstoffen zugesprochen. Nach der Preiskategorie Physik am Dienstag folgt Chemie am Mittwoch, Literatur am Donnerstag und Frieden am Freitag. Am Montag kommender Woche wird dann noch der von der Schwedischen Nationalbank gestiftete Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften vergeben. (dare, tasch, 3.10.2023)