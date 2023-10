Finale des "Trittico" an der Wiener Staatsoper: In "Gianni Schicchi" geht es heiter zu. Staatsoper/Pöhn

Nun ist es also gute 40 Jahre her, dass Puccinis "Opernhattrick" an der Wiener Staatsoper in seiner Gesamtheit gezeigt wurde. 2000 gab es nur eine Teilreanimation. Arnold Schönbergs ernste "Jakobsleiter" wurde mit dem heiteren Abschluss der Trilogie, "Gianni Schicchi", zusammengespannt. Um alle drei Einakter verzahnt zu erleben, musste man 2022 zu den Salzburger Festspielen reisen. Dort allerdings setzte man das heitere Finale an den Beginn und schloss mit der traurigen Geschichte, also mit "Suor Angelica".

Die Staatsoper hielt sich nun an die ursprüngliche Reihenfolge ("Il tabarro", "Suor Angelica", "Gianni Schicchi") und hat auch nicht, um aufzufallen, jeden Teil einer anderen Regiehand überantwortet.

Das Testament stört

Man entschied sich für die Berlinerin Tatjana Gürbaca, welche die "Schicchi"-Erbschaftssatire an diesem Abend allerdings reizvoll bereits zum Finale der zweiten Pause beginnen lässt, während das Publikum noch zu seinen Plätzen schlendert. Jener Tote, um dessen Testament es gehen wird, Buoso Donati, nimmt noch ein letztes herzhaftes Abendmahl. Er verschlingt Spaghetti, schlürft dazu Wein und wirft ein paar Pillen ein, während aus dem Radio aufgeregte Reden und mutmaßlich seine eigene Oper zu hören sind.

Aber das war's dann: Röchelnd fällt Donatis Kopf in den nudelvollen Teller, die Oper kann beginnen! Hernach ist Tohuwabohu angesagt, die Verwandtschaft schart sich um die Leiche und den schlauen Schicchi, der den Toten mimt, um ein neues Testament zu diktieren. Der Verblichene hatte ursprünglich alles, was er besaß, einem Kloster vermacht.

Gier und Niedertracht

Als Schicchi ist Ambrogio Maestri ein Virtuose der Situationskomik. Der Salzburger "Falstaff" des Jahres 2013 verfügt auch über zahllose vokale Valeurs, um Heuchelei, Perfidie und samtige Schmeichelei darzustellen. Exzellent um ihn herum ein exquisites quirliges Ensemble. Als seine Tochter Lauretta, die sich schließlich mit Rinuccio (edel und leicht: Bogdan Volkov) am Boden glücklich der Ehe entgegenwälzt, erweist sich Serena Sáenz als solide Advokatin des Hits "O mio babbino caro".

Ansonsten tadellose heitere Peripetien, als Blick in die Abgründe menschlicher Gier und Niedertracht, bei dem auch Michaela Schuster als aufgeregte Zita zugegen war. Zuvor gab sie im Mittelteil "Suor Angelica" pointiert jene fürstliche Tante, die im Kloster nicht nur raucht, sondern Angelica eröffnet, dass ihr "Fehltritt", der sie in klösterliche Abgeschiedenheit zwang, ihr Sohn also, tot sei. Eleonora Buratto bewältigt die Partie der bedauernswerten Angelica mit ihren horrenden Höhenanforderungen eindringlich und zumeist mit Bravour, nur selten fragil. Da wird die emotionale Aufgeladenheit der tragischen Figur elegant aus den sanften Momenten zum Dramatischen hin entwickelt.

Täuschung und Tod

Gürbaca verzichtet auf die finale religiöse Verklärung der freiwillig aus dem Leben scheidenden Angelica und verstärkt ihren Schmerz durch eine Zusatzidee: Hier kommt die fürstliche Tante final mit dem lebendigen Söhnchen zurück, Angelica muss erkennen, dass sie getäuscht aus dem Leben scheidet.

Auf der kargen Bühne (Henric Ahr) hat die Regisseurin auch im Eifersuchtsdrama "Il tabarro" eine eigene Volte eingebaut. Schiffer Michele tötet nicht nur Luigi (intensiv: Joshua Guerrero), den Liebhaber seiner Frau Giorgetta. Er schneidet sich selbst die Kehle durch.

In diesem Eröffnungsteil des Operntrios sind alle Höhen und Tiefen der Personenführung zu erleben. Da ist Leerlauf an der Rampe, während im Hintergrund eine Prozession der Figuren vorbeizieht. Es ist aber an dem grandiosen Michael Volle, das Ruder herumzureißen. Bei ihm verschmelzen Töne und Gesten in seiner Darstellung von extremer Emotion auf das Packendste. Auch Anja Kampe zeigt als Giorgetta kraftvoll jene Verzweiflung, die aus der Unmöglichkeit herrührt, aus dem Alltag auszubrechen. Die Töne, bisweilen zwar recht grell, sind mehr als Töne: Sie tragen die Farbe der Verzweiflung in sich.

Blumen für Jordan

Dirigent Philippe Jordan animiert das Staatsopernorchester zum sanften, kultivierten Dahinströmen, aber auch zum dramatischen Aufbäumen, das sogar Volle kurz übertönt. Schade. Es verbreitet der Ansatz jedoch im Grunde sehr lebendig jenes typische Puccini-Flair, das dem Ohr schmeichelt, jedoch nicht vergisst, Szenen und Charaktere pointiert zu kommentieren. Was hier nicht verschwiegen wird.

Wieder Blumen für Jordan, ein paar Buhs für die Regie, was verwundert. Denn die profunde Arbeit war im Bereich der sehr zugänglichen klaren Erzählkunst angesiedelt. Sie konzentrierte sich – räumlich schmucklos ergänzt – auf die Figuren, über denen ein nach und nach verblassendes Fragment von Giorgettas Erkenntnis "Es ist schwer, glücklich zu sein" als Leuchtschrift schwebte – als eigentlicher Teil des Bühnenbilds. Schöne Idee. (Ljubiša Tošić, 5.10.2023)