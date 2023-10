Roland Teichmann bleibt Chef des ÖFI. Österreichisches Filminstitut

Wien - Roland Teichmann wird weitere fünf Jahre als Direktor an der Spitze des Österreichischen Filminstituts (ÖFI) stehen. Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) gab am Freitag bekannt, den Vertrag des Kulturmanagers, der die zentrale Institution der Filmförderung auf Bundesseite seit 2004 leitet, bis Mitte 2029 verlängert zu haben. Für die ÖFI-Spitze hatten sich insgesamt 13 Personen beworben.

Nun sei nicht nur Kurshalten das Gebot der Stunde, unterstrich der 53-jährige Teichmann in einer Reaktion. "Wir leben in bewegten Zeiten, in denen es viel zu tun gibt und die nicht nur Bewährtes, sondern auch neues Denken und Handeln erfordern. In dieser spannenden Phase weiter dabei sein zu dürfen, empfinde ich als Privileg", zeigte sich der ÖFI-Chef voller Tatkraft. "Roland Teichmann garantiert Kontinuität wie auch eine Weiterentwicklung des Filminstituts", begründete Mayer in einer Aussendung die Entscheidung zur Vertragsverlängerung. (APA, 6.10.2023)