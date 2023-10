Hier sind die Mediennews vom Freitag:

FPÖ-Security zerrt ORF-Satiriker Klien im Schwitzkasten weg von Kickl - Medienministerin Raab, ORF, Reporter ohne Grenzen, ORF-Redaktion, Grüne, SPÖ verurteilen Gewalt. FPÖ: Security "hat seine Arbeit gemacht"

Attacke auf ORF-Satiriker Peter Klien bei einer FPÖ-Veranstaltung. ORF/Hans Leitner

Heinz Strunk: "Ballermann ist der verlängerte Arm der deutschen Provinz" - In der Comedy-Serie "Last Exit Schinkenstraße" versuchen Heinz Strunk und Marc Hosemann am Ballermann in Mallorca einen Neustart. Zu sehen auf Amazon Prime

"Hasi123" hat Recht auf Auskunft, erklärt Kogler "ZiB 2"-Anchor Wolf - Ein U-Ausschuss-Antrag der ÖVP wäre "kein Koalitionsbruch", sagt der grüne Vizekanzler über das Minderheitenrecht: "Auch die ÖVP ist eine Minderheit"

Doku "Deutsche Schuld – Namibia und der Völkermord": Über koloniale Wunden sprechen - Der Genozid, der von deutschen Kolonisatoren in Namibia von 1904 bis 1908 begangen wurde, wirkt sich noch heute auf die Menschen dort aus

ORF wirbt vor Beitrag für alle als "ORF für dich und mich und alle" - Die Agentur Donnerwetterblitz zeigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Medienkonzerns und was sie tun

