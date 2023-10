Mit dem Konzertfilm "The Eras Tour" startet die Pop-Gigantin Taylor Swift am Freitag in den heimischen Kinos. Die Zeichen stehen auf Rekord

Taylor Swift spricht nicht nur mit den Muskeln, sondern auch durch ihre Erfolge: "The Eras Tour" sprengte schon im Vorverkauf die Kinokassen. AFP/MICHAEL TRAN

Die Klatschspalten dieser Welt richten ihre Augen aktuell auf die Kansas City Chiefs. Was dort auf dem Spielfeld vor sich geht, ist aber zweitrangig. Ist sie da? Wer begleitet sie? Was trägt sie? Es ist das American Dream Girl schlechthin, das dieser Tage in den Football-Stadien anzutreffen ist: Taylor Swift. Mit rotem Lippenstift bemalt, jubelt sie ihrem neuen Sweetheart Travis Kelce zu, dessen Trikotverkauf kürzlich über 400 Prozent zugelegt hat. Die Entourage an A-List-Schauspielerinnen und Pop-Sternchen verblasst im strahlenden Schein des Sterns der Stunde.

Der "Swift-Effekt" wirkt längst über Ticketverkäufe und Streamingzahlen hinaus, seien es in die Höhe schnellende Hotelpreise oder gleich der Einfluss auf das BIP. Mit ihrem Konzertfilm ist Swift, oder Tay Tay, wie sie von ihren Fans liebevoll genannt wird, der neueste Marketing-Coup gelungen. Ein Zusammenschnitt mehrerer L.A.-Shows ihrer The Eras Tour startet Freitag, 13.10., als gleichnamiger Film weltweit in den Kinos.

Rekordverkauf

In den USA verzeichnete dieser schon vor dem Start Erfolge, Karten im Wert von über 100 Millionen Dollar wurden bereits verkauft. Im himmelblauen Kleid schwebte Swift bei der Premiere am Mittwochabend über den roten Teppich und ließ sich kurzerhand zu einer neuerlichen "Engelstat" hinreißen. So konnten ihre "Swifties" den Film bereits am Donnerstag anstelle wie geplant am Freitag in den US-Kinos abfeiern. Die Euphorie ist groß, vor allem unter jenen, die keine Konzertkarten ergattern konnten (es waren viele!), aber auch unter allen, die von ihrem blonden Idol nicht genug bekommen können. Zusammen sprengten sie just den Rekord der höchsten an einem Tag erzielten Ticketeinnahmen – ganze 26 Millionen Dollar in nur 24 Stunden. Die Kinokette AMC reibt sich angesichts dessen freudig die Hände: Statt wie üblich ein Filmstudio tritt diese als Verleiherin des Films auf, die Aktie steigt, ihr Anteil an den Einnahmen ist höher als gewöhnlich.

TAYLOR SWIFT | THE ERAS TOUR Concert Film Official Trailer Taylor Swift

Swifts Einfluss weitet sich damit nicht nur von Konzerthallen auf Kinosäle aus, sondern erreicht mittlerweile sogar den US-Kongress. So spielt die Sängerin auch im kommenden Wahlkampf eine nicht zu vernachlässigende Rolle, obwohl sie, anders als viele ihrer Pop-Kolleginnen, mit politischen Äußerungen geizt. Ende September rief sie online dazu auf, den sogenannten National Voter Registration Day wahrzunehmen. Mehr als 35.000 Wählerregistrierungen zählte die Organisation Vote.org an diesem Tag. Zum Vergleich: Das sind 23 Prozent mehr als im Vorjahr.

Eine von uns

Auf Instagram folgen Swift 274 Millionen Menschen, auf Tiktok sind es 21,8 Millionen. Der Hashtag #TaylorSwift hat dort 134,4 Milliarden Aufrufe. Besprochen werden darunter neuerdings Outfits, die man zum Film tragen will, oder welche Songs wohl vorkommen. Man sieht Taylor in den Zuschauerreihen der MTV Video Music Awards, wie sie mit einem Becher in der Hand zur Musik tanzt, wie sie während ihres Konzerts einen Ohrenstöpsel richtet oder eben jubelnd bei Spielen der Kansas City Chiefs. Der herrschende Tenor: Sie ist eine von uns.

Im himmelblauen Kleid schwebte Swift bei der Premiere am Mittwochabend über den roten Teppich. REUTERS/MARIO ANZUONI

Auch in Österreich ist The Eras Tour ab Freitag auf der Leinwand zu sehen. Dass der Film in den heimischen Kinos aller Wahrscheinlichkeit nach nicht dieselben überirdischen Sphären wie in den USA erreicht, liegt auch daran, dass sie erst 2024 in den europäischen Stadien spielen wird. Es besteht also akute Spoilergefahr. Reges Interesse scheint dennoch vorhanden, so sind die Säle der Cineplexx-Kinos, in denen der Film exklusiv läuft, zumindest am Eröffnungswochenende etwa zur Hälfte ausreserviert.

"The music industry"

Auf Tiktok grassierende Schnipsel zeigen Swift im Glitzerkostüm auf der Bühne, rasante Schnitte sorgen für dramatische Momente. Die Kommentarspalte spricht ihre eigene Sprache: "Mother is mothering", heißt es, "the music industry" nennt man sie in gewohnt bescheidener Manier. Während der Laufzeit des Films kann sich Tay Tay dann endlich zurücklehnen: Zwischen November und Februar 2024 ist Konzertpause. Genug Zeit, um Footballspiele zu besuchen. Sofern ihr Travis dann noch aktuell ist. (Caroline Schluge, 13.10.2023)