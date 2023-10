29 Millionen Wahlberechtigte stimmen am Sonntag über die Zukunft Polens ab REUTERS/ALEKSANDRA SZMIGIEL

Warschau – In Polen hat die Parlamentswahl begonnen. Gut 29 Millionen Wahlberechtigte sind an diesem Sonntag dazu aufgerufen, über die Verteilung der 460 Abgeordnetenmandate im Sejm sowie über die 100 Sitze im Senat, der weniger bedeutenden zweiten Kammer des Parlaments, abzustimmen. Erste Prognosen werden nach Schließung der Wahllokale um 21.00 Uhr erwartet.

PiS bleibt voraussichtlich stärkste Kraft

Laut Umfragen dürfte die nationalkonservative Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS) zwar stärkste Kraft bleiben, die absolute Mehrheit aber verfehlen. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki wäre dann zur Bildung einer Regierung auf die ultrarechte Konfederacja angewiesen. Die hat einer Koalition mit der PiS im Wahlkampf eine Absage erteilt.

An zweiter Stelle dicht hinter der PiS liegt den Umfragen zufolge die liberalkonservative Bürgerkoalition (KO) des früheren Regierungschefs Donald Tusk. Sie könnte im Falle eines Wahlsiegs mit dem Linksbündnis Lewica und dem christlich-konservativen Dritten Weg eine Koalition bilden. Voraussetzung dafür ist aber, dass es der Dritte Weg als Zusammenschluss von zwei Parteien über die Acht-Prozent-Hürde schafft, die in Polen für solche Wahlbündnisse gilt.

Morawiecki: Bankenmanager und Regierungschef

Morawiecki führt Polens Regierung seit 2017, und lange galt er als das freundliche Gesicht der nationalkonservativen PiS. Doch im Verlauf der vergangenen zwei Jahre ist die Rhetorik des einst eher nüchternen Technokraten härter und inhaltlich radikaler geworden.

Mateusz Morawiecki hat eine Karriere als Bankenmanager hinter sich und galt einst als Wirtschaftsberater von Donald Tusk. REUTERS/Maciek Jazwiecki

Hinter Morawiecki liegt eine erfolgreiche Karriere im Bankensektor. Als Chef der Bank Zachodni WBK, die zur spanischen Santander-Gruppe gehörte, verdiente er Millionen. In den Jahren 2010 bis 2012 zählte er zu den Wirtschaftsberatern des damaligen Regierungschefs Donald Tusk – heute schweigt er lieber über diese Zeit.

Morawieckis Kindheit war geprägt von der politischen Aktivität seines Vaters, eines mehrfach inhaftierten antikommunistischen Dissidenten.

Donald Tusk: Herausforderer und früherer EU-Ratspräsident

Tusk zählte 2001 zu den Gründern der Bürgerplattform, die seit der Parlamentswahl 2019 mit mehreren kleineren Parteien das Bündnis Bürgerkoalition (KO) bildet. Er war von 2007 bis 2014 Polens Regierungschef, im Jahr 2014 wechselte Tusk nach Brüssel in das Amt des EU-Ratspräsidenten, das er bis 2019 innehatte.

Donald Tusk war von 2007 bis 2014 Polens Regierungschef und von 2014 bis 2019 EU-Ratspräsident. IMAGO/Attila Husejnow

In Tusks Regierungszeit war Polen dem Westen zugewandt, wurde in Berlin und Brüssel als wichtiger Partner gesehen und hatte ein gutes Verhältnis zur damaligen deutschen Kanzlerin Angela Merkel.

Als Donald Tusk im Sommer 2021 nach seiner Amtszeit als EU-Ratspräsident in die polnische Politik zurückkehrte, belebte er damit ein altes Duell um die Macht. Der einstige Regierungschef, der Polen erfolgreich durch die Wirtschaftskrise 2008 steuerte, gilt als der gefährlichste politische Gegenspieler des PiS-Chefs Jaroslaw Kaczynski.

In Polen polarisiert der 66-jährige Tusk stark. Viele Polen haben ihm bis heute nicht verziehen, dass er das Pensionsantrittsalter heraufsetzte. Auch eine Abhöraffäre schadete ihm. In illegal mitgeschnittenen Gesprächen in Nobelrestaurants offenbarten seine Minister ihre Vorliebe für sündhaft teure Weine und ihre Verachtung für die Normalbürger. (APA, red, 15.10.2023)