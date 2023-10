Gecancelte Kardinalschnitte?

Anstoß für das Rezept war der Artikel im STANDARD Anfang September: Darin wurde die Entstehungsgeschichte der Kardinalschnitte rein historisch eingeordnet. Die originale Kardinalschnitte wurde 1933 im Zuge des Katholikentags in Wien erfunden. Die Wiener Konditorei Heiner widmete die neue Mehlspeise dem damaligen Kardinal Theodor Innitzer, einer umstrittenen Figur im Austrofaschismus und später in der NS-Zeit.

Medien wie "Oe24" und "Servus TV" interpretierten den Artikel als einen angeblichen Versuch, die Mehlspeise zu canceln. "Achtung: Jetzt soll auch die Kardinalschnitte rechts sein" schrieb der "Express", "Die Kardinalschnitte ist anstößig geworden" hieß es in den "Oberösterreichischen Nachrichten". Ob man versuche, die Kardinalschnitte jetzt umzubenennen oder gar zu verbieten, wurde in den User-Foren unironisch diskutiert. Die ausgeartete Diskussion schaffte es sogar in die "Faz" und dem "Stern". Was sie wohl über eine vegane Version sagen?