Trucks mit Hilfsgütern für den Gazastreifen warten auf der ägyptischen Seite des Grenzübergangs Rafah. REUTERS/STRINGER

Seit Tagen schon wird als Reaktion auf die Gräueltaten der Hamas mit einer Bodenoffensive Israels im Gazastreifen gerechnet. An den Grenzen des Küstenstreifens kam es zu entsprechenden Truppenkonzentrationen, auch wurde die Bevölkerung von Gaza mehrmals dazu aufgefordert, sich gen Süden zu bewegen – also weit weg von Gaza-Stadt.

Am Dienstag aber gab ein Sprecher des israelischen Militärs Folgendes von sich: "Wir bereiten uns auf die nächsten Kriegsphasen vor. Wir haben bisher nicht mitgeteilt, worum es sich handelt. Alle sprechen von einer Bodenoffensive. Es kann auch etwas anderes sein."

Möglich, dass der internationale Druck hier etwas bewirkt hat. Denn allen voran der engste Verbündete, die USA (siehe Text oben), betonte immer wieder, dass Israel zwar das Recht habe, sich zu verteidigen, aber man bei Gegenschlägen das Völkerrecht achten und zivile Opfer so gut wie möglich vermeiden müsse. Schon allein die Totalblockade des Gazastreifens hatte massive internationale Kritik geerntet.

Aus dem UN-Menschenrechtsbüro hieß es dazu am Dienstag, dass sowohl die Blockade als auch die Aufforderung, den Norden von Gaza zu verlassen, gegen das Völkerrecht verstoßen könnte: "Wir befürchten, dass dieser Befehl in Verbindung mit der Verhängung einer vollständigen Blockade des Gazastreifens nicht als rechtmäßige vorübergehende Evakuierung angesehen werden könnte und daher einer gewaltsamen Umsiedlung von Zivilisten unter Verstoß gegen das Völkerrecht gleichkäme."

Guterres reist nach Ägypten

Angesichts der sich verschlimmernden humanitären Lage im Gazastreifen will offenbar Uno-Generalsekretär António Guterres zu Gesprächen nach Ägypten reisen. Das berichtete unter anderem die Financial Times. Demnach dürfte er bereits am Mittwoch eintreffen.

Ägypten spielt eine Schlüsselrolle bei der Versorgung der Bevölkerung in Gaza, könnte es doch theoretisch über den Grenzübergang Rafah Hilfslieferungen in den Küstenstreifen bringen. Er blieb aber auch am Dienstag geschlossen. Das UN-Welternährungsprogramm (WFP) zeigte dafür kein Verständnis. "Wir hören von Ägypten, dass die Sicherheitssituation an der Grenze die Bewegung der Lastwagen nicht erlaubt", sagte WFP-Sprecherin Abeer Etefa. Kairo verweise auf israelische Angriffe in der Grenzregion. Sie fügte aber hinzu: "Es gibt keine klare Erklärung oder Kommunikation, was genau das Problem ist."

Das WFP sei bereit, mehr als 800.000 Menschen im Gazastreifen mit Nahrungsmitteln zu erreichen. "Niemand gibt die Hoffnung auf, dass dieser Grenzübergang geöffnet wird", sagte Etefa. Berichten zufolge haben sich Ägypten und Israel bisher auch noch nicht einigen können, wie die Lkws kontrolliert werden. Israel will einen Schmuggel von Waffen in den Gazastreifen ausschließen.

Zuvor hatte die Hamas am Montagabend ein erstes Video mit einer der mindestens 199 Geiseln veröffentlicht. Zu sehen ist die 21-jährige französisch-israelische Staatsbürgerin Mia Schem, die angibt, gut behandelt zu werden. Vermutet wird, dass die Hamas einen Gefangenenaustausch anpeilen will, um einige der 6000 Palästinenser in den israelischen Gefängnissen freizupressen.

Die Türkei erklärte dazu am Dienstag, mit dem politischen Arm der Hamas über eine Freilassung der Geiseln zu verhandeln. (Kim Son Hoang, 17.10.2023)