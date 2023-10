Schön langsam macht sich der Herbst doch bemerkbar, und die Temperaturen sinken. Das zeigt sich auch auf den Radwegen. Gefühlt sind bereits weniger Radlerinnen und Radler als in den Sommermonaten unterwegs, aber dennoch ist im Vergleich zum Vorjahr auch die Zahl derer, die sich bei winterlichen Temperaturen auf ihre Drahtesel setzen, gestiegen. Insgesamt wurden 2022 an den 13 Wiener Zählstellen 9.368.959 Radfahrende gezählt, was ein leichter Anstieg zu 2021 ist. Auch in den Herbst- und Wintermonaten war ein Anstieg bei den Fahrradfahrenden zu verzeichnen. Im Jänner 2022 wurden zehn Prozent, im November sogar 13 Prozent mehr Radfahrende gezählt als im Jahr davor.

Wie schützen Sie sich und IhrRad vor den niedrigen Temperaturen? Getty Images/iStockphoto

Warm einpacken und Fahrrad gut ölen

Um gut durch diese Zeit zu kommen, ist es ratsam, sich ordentlich einzupacken und gleichzeitig darauf zu achten, dass man nicht völlig verschwitzt ankommt. Vor allem in den Übergangsmonaten, in denen es meist in der Früh schon ordentlich kalt ist und im Laufe des Tages die Sonne noch zu etwas höheren Temperaturen führt, tut man gut daran, sich im Zwiebellook zu kleiden. Handschuhe, mit denen man aber auch einen guten Griff am Fahrradlenker hat, und ein geeigneter Regenschutz, der beim Fahren nicht behindert, gehören nun zum Outfit für die kommenden Monate.

Aber auch das Fahrrad will wintertauglich gemacht werden, denn oftmals sind die Straßenbedingungen in dieser Jahreszeit nicht optimal. Nasse, glatte, matschige und schneebedeckte Fahrbahnen erschweren das sichere Vorankommen vielfach, daher muss die Fahrweise dementsprechend angepasst werden. Spezielle Winterreifen und gar Spikes können hier hilfreich sein. Außerdem sollte man Seilzüge, Lager und Kette gut fetten und ölen und nach einer Fahrt das Rad von Streusalz befreien. Und ist einem das alles zu ungemütlich, steigt man eben in die Öffis.

Wie machen Sie sich und Ihr Rad winterfit?

Welche Kleidungsstrategie hat sich bei Ihnen in der kalten Jahreszeit bewährt? Wie halten Sie Ihre Ohren unter dem Fahrradhelm warm, und wie schützen Sie Ihr Gesicht bei eisiger Kälte? Welche Maßnahmen ergreifen Sie beim Fahrrad, damit es auch bei niedrigen Temperaturen seine Dienste tut? Und bei welcher Temperatur steigen Sie auf die Öffis um? Verraten Sie Ihre Tipps und tauschen Sie sich im Forum aus! (wohl, 31.10.2023)