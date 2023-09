Das Auto galt lange Zeit als Symbol von Freiheit und Unabhängigkeit. Man kann unterwegs sein, wann immer und wo man will, und das auch völlig unabhängig von anderen Menschen und Fahrplänen von öffentlichen Verkehrsmitteln. Nicht umsonst gibt es zahlreiche Road-Movies, die vom Abenteuer auf der Straße erzählen und das Gefühl von Freiheit vermitteln. Und dann blickt man auf den täglichen Verkehr, der sich auf Autobahnen und in Städten so abspielt. Vor allem zu Stoßzeiten ist von der Freiheit und Unabhängigkeit nicht mehr viel zu spüren.

Der Stau bewegt sich nur zähflüssig vorwärts, entnervte Autofahrerinnen und Autofahrer sitzen hinter dem Volant, und von Zeit zu Zeit ertönt eine Hupe, um dem Unmut über das Verkehrschaos Luft zu machen. Oft gibt es keine Alternative zum Auto, weil die Wege zu Fuß oder mit dem Rad zu weit sind und öffentliche Verkehrsmittel das gewünschte Ziel nicht ansteuern. Dann hat man gar nicht die Wahl, das Auto stehen zu lassen und den täglichen Weg stressfreier zu bewältigen.

Was nervt Sie besonders beim Autofahren? IMAGO

Spaß am Fahren

Und dann gibt es auch Menschen, die die Zeit beim Autofahren so richtig genießen, sie hören ihre Lieblingsmusik, einen Podcast oder ein Hörbuch und schätzen die Zeit im Auto, um völlig bei sich zu sein, über Dinge nachzudenken und vielleicht so die vielzitierte Freiheit etwas spüren. Auch wenn es vielleicht das nervige Parkplatzsuchen am Ende einer Fahrt gibt, der Weg von A nach B macht manchen Menschen Spaß. Vielleicht sogar so viel, dass man bei langen (Urlaubs-)Fahrten die gesamte Strecke gerne selbst fährt, während der Beifahrer oder die Beifahrerin froh darüber ist, die Verantwortung abgeben zu können, und ein Nickerchen daneben machen kann.

Fahren Sie gerne mit dem Auto?

Welche Wege legen Sie vorrangig mit dem Auto zurück – und machen Sie das gerne oder weil es keine Alternative dazu gibt? Was nervt Sie beim Autofahren besonders? Und welche Strecken fahren Sie besonders gerne? Oder gehören Sie lieber zu den Mitfahrenden? Erzählen Sie im Forum! (wohl, 28.9.2023)