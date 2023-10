Am Wochenende gab es mehrere Vorfälle, bei denen Israel-Fahnen an öffentlichen Plätzen heruntergerissen wurden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Israelische Fahnen wurden vom Stadttempel in der Wiener Innenstadt, dem Alten Rathaus in Linz und einem Mast vor dem Schloss Mirabell gerissen. APA/MAX SLOVENCIK

In Linz ist am Sonntag erneut eine israelische Fahne vom Alten Rathaus abgerissen worden. Wie der ORF-Oberösterreich berichtet, ereignete sich der Vorfall während einer Pro-Palästina-Kundgebung. Laut der Linzer Stadtpolizei gibt es ein Video, auf dem zu sehen ist, wie eine männliche Person die Fahne herunterreißt. Anschließend sei auf der Fahne herumgetrampelt worden. Insgesamt sollen an dem Vorfall drei Personen beteiligt gewesen sein. Die Ermittlungen laufen noch.

Bereits vor zehn Tagen hatte die Polizei in Linz zwei Jugendliche festgenommen, die ebenfalls eine Israel-Fahne vom Alten Rathaus entfernt und zerstört haben sollen.

Ähnliche Vorfälle in Salzburg und Wien

In Salzburg wurde am Sonntag bereits zum dritten Mal eine Israel-Fahne vor dem Schloss Mirabell vom Mast mutwillig entfernt. Der ORF-Salzburg berichtet von Unbekannten, die das Schloss der Fahnenstange aufgebrochen und die Fahne heruntergerissen hätten. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch, ein Täter oder eine Täterin konnte bislang noch nicht ausgemacht werden.

Bereits am 12. und 17. Oktober wurde jeweils eine Fahne vor dem Schloss Mirabell entfernt. Im ersten Fall konnten zwei 14-Jährige als mutmaßliche Täter ausgeforscht werden.

Einen ähnlichen Vorfall gab es am vergangenen Wochenende auch in der Bundeshauptstadt. In der Nacht auf Samstag wurde eine israelische Fahne vom Stadttempel in der Wiener Innenstadt heruntergerissen. Eine Video von dem Vorfall sorgte für Aufregung auf X, vormals Twitter. Während ein Mann mithilfe einer weiteren Person die Flagge des Stadttempels herunterreißt, imitiert darin eine Frau ein Maschinengewehr. Eine 17-jährige Tatverdächte wurde mittlerweile von der Polizei einvernommen und zeigte sich zum Teil geständig. Zu den anderen beiden Tatverdächten laufen Ermittlungen. (mae, 23.10.2023)