Serienreif, der Podcast über die beängstigende Welt der Serien, widmet sich in dieser Ausgabe dem Horrorgenre. Doris Priesching und Michael Steingruber geben Tipps, Empfehlungen und Interpretationen für ein garantiert fürchterliches Halloween – von "Dahmer" bis "Spuk in Hill House", von "The Strain" bis "The Last of Us" und vielem anderen mehr.

