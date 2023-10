Penelope Wilton als Isobel Merton (links) und Maggie Smith als Violet Grantham in einer Szene von "Downton Abbey: A New Era". AP

Sie ist bekannt aus "Harry Potter" und "Downtown Abbey" und hat zweimal einen Oscar gewonnen. 54 Jahre später wird die Schauspielerin Maggie Smith zum Model: Sie ist der Star der neuesten Werbekampagne des spanischen Modehauses Loewe. Fotografiert wurde die 88-Jährige, die 1990 von Königin Elizabeth II. in den Ritterstand erhoben wurde und sich seither Dame nennen darf, von Jürgen Teller. In der Kampagne trägt sie unter anderem einen Lammfellmantel aus der sogenannten Pre-Kollektion des Unternehmens, in ihren Händen hält sie das Handtaschenmodell "Puzzle" von Loewe. Jonathan Anderson, Kreativchef des Modehauses, hat am Mittwoch eines der Bilder auf Instagram veröffentlicht, bevor die Motive in den sozialen Netzwerken vielfach geteilt wurden.

Smith reiht sich damit in eine ganze Reihe älterer prominenter Frauen ein, die als Model reüssierten. So war heuer beispielsweise "Harry Potter"-Star Miriam Margolyes im Alter von 82 Jahren auf dem Cover der "Vogue" zu sehen. (red, 25.10.2023)