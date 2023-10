Eine Rolex GMT-Master Ref. 1675 ist der Star der kommenden Uhrenversteigerung "Passion for Time" von Christie's. Das hat mehrere Gründe. Zum einen hat das gute Stück einen legendären Vorbesitzer: Marlon Brando. Selbst Personen, die nichts mit Uhren am Hut haben, könnte sie bekannt vorkommen. Der exzentrische Schauspieler trug sie nämlich in Francis Ford Coppolas Kultfilm "Apocalypse Now" (1979), wo er in die Rolle des wahnsinnigen Colonel Walter E. Kurtz schlüpfte. Zum anderen wurde der Zeitmesser schon einmal versteigert und erzielte Ende 2019 1,925 Millionen US-Dollar.

Etwas Entscheidendes fehlt

Im November kommt die Rolex wieder unter den Hammer, denn der derzeitige Besitzer, Mohammed Zaman, jener Geschäftsmann aus Dubai, dem sie damals diese enorme Summe wert war, löst seine beachtliche Uhrensammlung auf. Der Schätzpreis der Brando-Uhr liegt zwischen einer und zwei Millionen Schweizer Franken. Ob jemand bereit ist, so viel Geld dafür hinzublättern, wird sich noch zeigen.

Der Schätzpreis der Uhr, die einst Marlon Brando gehörte, liegt zwischen einer und zwei Millionen Schweizer Franken. Christie’s

Uhrenaficionados wird vermutlich aufgefallen sein, dass die GMT-Master eine Besonderheit hat: Ihr fehlt die drehbare Lünette. Das hat mit "Apocalypse Now" zu tun, erinnert sich seine Adoptivtochter Petra Brando Fischer, der er einst die Uhr schenkte: "Er trug die Uhr am Set von 'Apocalypse Now' auf den Philippinen und wurde gebeten, sie während der Dreharbeiten abzulegen, da sie zu sehr auffallen würde." Ihr Vater habe daraufhin argumentiert: "Wenn Sie auf meine Uhr schauen, dann mache ich meinen Job als Schauspieler nicht richtig." Die Verantwortlichen am Set gaben schließlich nach. Brando ging auf seine Weise einen Kompromiss ein und entfernte die auffällige blau-rote Lünette sowie das Stahlarmband, das er durch ein schlichtes schwarzes Armband ersetzte. In diesem Zustand blieb die Uhr bis heute.

Apocalypse Now (1979) - Kurtz (Marlon Brando) is reading a "Time" article about Vietnam War

Scene, where Colonel Kurtz (Marlon Brando) is reading a "Time" magazine article about Vietnam War - Apocalypse Now (1979). Through Tarantino's Eyes

Die GMT-Master von Brando ist nicht die teuerste Uhr bei der anstehenden Auktion. Christie's schätzt, dass eine seltene Philippe Dufour am meisten einbringen könnte, gefolgt von einer George Daniels. Brandos GMT teilt sich den Platz mit einer weiteren Rolex, einer etwas älteren Oyster Perpetual von 1952 mit seltenem Zifferblatt. (max, 25.10.2023)