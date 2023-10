Viele Einwohner in "Cities: Skylines 2" bringen Grafikkarten jedoch an ihre Grenzen. Der Publisher gibt Tipps zur Optimierung der Performance

Das Aufbauspiel "Cities: Skylines 2" sorgt seit seinem Erscheinen am 24. Oktober für hitzige Diskussionen. So steht es außer Frage, dass Fans von Städtebausimulationen sich auch mit den Inhalten des neuen Hits von Paradox Interactive austoben können, gleichzeitig kassiert das Spiel auf der Aggregationsplattform Metacritic von Usern nur 3,4 von zehn möglichen Punkten, 64 Prozent der Userbewertungen fallen negativ aus.

"Unspielbar" und "ein unfertiges Produkt" sind die harten Worte, die man dort lesen muss. Konkret hat "Cities: Skylines 2" einen sehr starken Hunger nach leistungsfähiger Hardware: Paradox Interactive hatte bereits vor der Veröffentlichung gewarnt, dass man die Optimierungsziele nicht erreichen werde und diverse Fachmedien kritisieren, dass das Spiel selbst auf High-End-Rechnern teils nicht flüssig läuft.

DER STANDARD hat dies selbst auf einem High-End-Rechner, einem HP Omen 45 L, ausprobiert. Tatsächlich konnte hier zwar eine Framerate von rund 60 fps bei Full-HD-Auflösung erreicht werden, gleichzeitig war die Grafikarte – eine Nvidia Geforce RTX 4080 – aber bereits zu 94 Prozent ausgelastet. Zum Vergleich: Selbst bei maximalen Grafikeinstellungen belastete der "Microsoft Flight Simulator" mit ebenfalls rund 60 fps die Grafikkarte nur zu knapp 40 Prozent. Die virtuelle Stadt hatte zu diesem Zeitpunkt knapp 600 Einwohner, war also eher ein Dörfchen als eine Metropole.

Sind die Zähne schuld?

Warum ist die Angabe der Einwohnerzahl für diese Stichprobe relevant? Weil den diversen Tests in Fachmedien zufolge die Belastung der Rechner mit steigender Stadtgröße und Einwohnerzahl zunimmt. Und Nutzer auf Reddit meinen, die Wurzel – Pardon für das Wortspiel – des Übels gefunden zu haben: Zähne.

Demnach wird das Gebiss eines jeden einzelnen Bewohners separat modelliert, obwohl die Zähne im Spiel meist gar nicht sichtbar sind. Und selbiges Detail werde auch nicht ausgeblendet, wenn Spielerinnen und Spieler in die Totale herauszoomen. Als "Level of Detail" (LOD) wird diese Herangehensweise beschrieben, bei der die Details einzelner Objekte simplifiziert werden, wenn man aus dem Bild herauszoomt, damit die Hardware nicht unnötig belastet wird.

Reddit/Hexcoder0

Nein, sind sie nicht!

Recht schnell hatten sich verschiedene Medien in diese Erzählung – Pardon – verbissen, was das US-Fachmedium PC Gamer schließlich dazu animierte, bei Paradox Interactive nachzufragen.

Ergebnis: Ja, es ist tatsächlich so, dass LOD als eines der Probleme ist, die es nun auszubügeln gilt. Die Zähne der Bürgerinnen und Bürger seien jedoch nicht Teil jenes Problems. "Ja, LOD gehört zu den Problemen, von denen wir glauben, dass sie die Performance des Spiels beeinflussen. Ja, unsere Charaktere sind Zähne. Nein, der Einfluss der Zähne auf die Performance ist nicht signifikant", heißt es wörtlich vom Publisher.

Der Weg des Lebens

In diesem Kontext verweist Paradox Interactive auch auf eine Microsite, auf welcher der "Lifepath" – also der Weg des Lebens eines jeden einzelnen Bürgers – beschrieben wird. Denn jeder Bürger einer Metropole im Spiel geht seinen individuellen Lebensweg und kann vom Spieler separat analysiert werden.

Citizen Simulation & Lifepath I Feature Highlights Ep 11 I Cities: Skylines II

Cities: Skylines

Das ist technisch beeindruckend, erfordert aber natürlich ein immenses Ausmaß an Rechenleistung und birgt auch Raum für Fehler: Im Test des STANDARD konnten wir beobachten, dass ein Bürger auch dann noch "glücklich" war, als sein Haus gerade abbrannte.

Hilfe bei Problemen mit "Cities: Skylines 2"

Nun müssen sich Fans aber dennoch keine großen Sorgen machen: Denn Developer Colossal Order hat bereits angekündigt, dass die Probleme in der Performance behoben werden können und dass man dies auch tun werde: Schließlich seien die Fehler nicht im Kern des Spiels verwurzelt. Der Vorgänger erschien 2015 und wurde von den Machern jahrelang liebevoll gepflegt, weshalb man bei PC Gamer davon ausgeht, dass man auch beim neuen Spiel zur Wurzel allen Übels vordringen wird.

In der Zwischenzeit gibt Paradox Interative im eigenen Forum Tipps, wie die Performance verbessert werden kann. So solle man Virtual Texturing nutzen und abwarten, bis die Texturen fertig verarbeitet sind. Auch hilft es freilich, die Auflösung zu reduzieren und die Tiefenschärfe ("Depth of Field") zu deaktivieren. Ebenso soll das Deaktivieren oder Reduzieren anderer Grafik-Optionen, wie etwa Volumetrik, dem Publisher zufolge helfen. (Stefan Mey, 30.10.2023)

Hinweis im Sinne der redaktionellen Leitlinien: Der Omen 45L wurde von HP zu Testzwecken zur Verfügung gestellt. Ein Exemplar von "Cities: Skylines 2" wurde von Paradox Interactive zu Testzwecken zur Verfügung gestellt.