Die Brandursache wird derzeit ermittelt (Symbolbild). APA/MAX SLOVENCIK

Wien – In der Nacht auf Mittwoch dürfte ein Brand am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs gelegt worden sein. "Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt", schreibt Oskar Deutsch, der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien, auf X, vormals Twitter. Personen sind laut Deutsch nicht zu Schaden gekommen.

Gegenüber der "Presse" wurde ein Einsatz vonseiten der Polizei bestätigt. Auch die Berufsfeuerwehr Wien bestätigte den Einsatz. "Das Feuer war in einem Nebenraum ausgebrochen und beim Eintreffen der Einsatzkräfte weitestgehend von selbst erloschen", heißt es in einer Aussendung. Die Brandursache werde derzeit ermittelt. Die Gräber könnten aber ungehindert besucht werden.

Bundeskanzler Karl Nehammer "verurteilt den Anschlag auf den jüdischen Friedhof in Wien auf das Schärfste", wie er auf Twitter, vormals X, schreibt. Er hoffe, dass die Täter "rasch ausgeforscht" werden.

Kundgebung am Wiener Heldenplatz

Deutsch lädt zu einer Kundgebung am Donnerstag um 18 Uhr am Heldenplatz, um "ein Zeichen gegen Antisemitismus und Menschenfeindlichkeit" zu setzen. Das Lichtermeer am Wiener Heldenplatz findet auch in Gedenken an die von der Hamas in Israel als Geiseln Genommenen statt. Auch drei Angehörige von Geiseln werden anwesend sein. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat ebenfalls sein Kommen angekündigt.

Mitorganisator Daniel Landau zeigte sich über die Ankündigung des Vizekanzlers hocherfreut, ebenso über die Unterstützung durch Kanzler Karl Nehammer (ÖVP). Er hofft, dass die Teilnehmerzahlen "trotz der absurd kurzen Zeitspanne zur Vorbereitung" "nicht weiter hinter Berlin" stünden, wie er gegenüber der APA sagte. In der deutschen Hauptstadt hatten am 22. Oktober Tausende Menschen gegen Antisemitismus und für Solidarität mit Israel demonstriert.

Noch bei Tageslicht gibt es am Donnerstag eine weitere Veranstaltung. Um 12:15 findet im Vienna International Center (VIC) eine Solidaritätszeremonie statt. (awie, APA, 1.11.2023)