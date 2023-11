Pro: Es braucht entschlossenes Handeln

Nur ein Fetzen Stoff, dessen mutwillige Zerstörung einem krimminellen Kleindelikt gleichkommt? Mitnichten. Wenn in Österreich junge Menschen euphorisiert öffentlich Israel-Fahnen heruntereißen, dann ist das keine einfache Sachbeschädigung mehr. Wir sind in unserer Gesellschaft an einem Punkt angelangt, an dem es für gewisse Gruppierungen keine Hemmschwellen mehr gibt.

Der antisemtische Hass wird aus den Hinterhofmoscheen auf die Straße getragen – in einer Offenheit, die einen Schaudern lässt. Im Jahr 2023 werden in Österreich wieder jüdische Geschäft angriffen, Vertreter der jüdischen Gemeinden trauen sich an Tagen, an denen Pro-Palästina-Demos stattfinden, nicht mehr auf die Straße, die israelische Fahne werden in Serie geschämdet. Vor der Wiener Hauptsynagoge gar untermalt von "Kill! Kill! Kill!"-Rufen.

Von politischer Seite braucht es daher jetzt ein klares, entschlossenes Handeln. Es nicht die Zeit für entspannte Evaluierugsrunden sondern es besteht die dringende Notwendigkeit, entschieden Kante zu zeigen gegen gesellschaftsfeindliche Störenfriede. Auch mit der vollen Härte des Gesetzes. Ein wohlwollendes "So sind wir nicht" wird nicht mehr reichen. Denn es gibt Menschen in unserem Land, die genauso sind. Die unsere Werte mit Füßen treten und ohne gröbere Angst vor Konsequenzen ihre Demokratiefeindlichkeit ausleben. (Markus Rohrhofer, 1.11.2023)