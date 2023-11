Einstürzende Neubauten: Nach Baustopps folgt jetzt für René Benko der Vertrauensentzug durch die Investoren Collage: Friesenbichler/DER STANDARD

In Hamburg soll der Elbtower zum neuen Wahrzeichen der Hansestadt werden – doch bei hundert Metern von geplanten 245 Meter Bauhöhe standen die Kräne plötzlich still. In Stuttgart wird ein Planungsbüro angewiesen, die Konzeption eines luxuriösen neuen Einkaufstempels abzubrechen. In Basel und Wien läuft der Bau ähnlich nobler Warenhäuser zwar weiter wie geplant – aber auch hier brodelt die Gerüchteküche heiß, es könnten Schwierigkeiten bevorstehen.

Denn das Unternehmen hinter all den Projekten ist in enorme Schwierigkeiten geraten: die Signa Holding des Tiroler Milliardärs René Benko, einer der wichtigsten Immobilien- und Handelskonzerne in Europa, rund 27 Milliarden Euro Bilanzsumme, lange Zeit erfolgsverwöhnt wie wenige. Der Baustopp ist nur eine von mehreren Hiobsbotschaften, die allein in den letzten Tagen die Signa ereilten. Kurz zuvor war via das Magazin "News" bekannt geworden, dass die Signa Holding im Jahr 2022 im nicht veröffentlichten Jahresabschluss einen Verlust von mehr als einer halben Milliarde Euro ausweist. Einer der Vorstände der Signa, Claus Stadler, soll nach Informationen der "Kronen Zeitung" bereits das Handtuch geworfen haben. Darüber hinaus stellte Ende Oktober Benkos Signa Sports United in Berlin einen Insolvenzantrag. Bis vor kurzem war dieses Sporthandelsgeschäft des Konzerns auf der Signa-Website noch als "weltweit führende Sports-E-Commerce- und Technologie-Plattform" gefeiert worden. Mittlerweile ist dieser Eintrag gelöscht.

Brisanter Investorenbrief

Weil ein Unglück selten alleine kommt, ging es vergangenen Donnerstag weiter mit den schlechten Nachrichten für die Signa. Da berichteten "Spiegel" und "Handelsblatt", dass jene Investoren, die ihr Geld in Benkos Signa Holding gesteckt haben, dem einstigen Wunderkind das Vertrauen entziehen. In einem persönlichen Schreiben fordern sie Benko auf, sich aus der Führung der Signa-Gruppe zurückzuziehen. Unterzeichner des Briefes sind laut den Medien der österreichische Bauunternehmer und Strabag-Gründer Hans Peter Haselsteiner, Fressnapf-Gründer Torsten Toeller, Lindt & Sprüngli-Verwaltungsratspräsident Ernst Tanner, Kaffeeunternehmer Arthur Eugster und die Unternehmerin Julia Dora Koranyi-Arduini.

Laut "Spiegel" einigten sich die Signa-Gesellschafter im Rahmen eines Videocalls darauf, dass sich Benko zurückziehen muss. Ansonsten, lautet die Drohung, solle er kein weiteres Geld der Gesellschafter erhalten, um die Existenz seiner Gruppe sichern zu können. Nur bei einem sofortigen Rückzug Benkos sei ein "Krisenmanagement (…) zur Rettung der Gruppe" möglich, zitiert das "Handelsblatt" aus dem Brief.

Steuerberater statt Milliardär

Den Gesellschaftern schwebt auch vor, wer statt Benko an die Spitze kommen soll: ein deutscher Steuerberater und Insolvenzexperte namens Arndt Geiwitz, den Benko bereits im Oktober als Sanierungsberater zur Signa geholt hat. Benkos gewünschter Rückzug betrifft seine Funktion als Vorsitzender des Beirats der Signa Holding, eines beratenden Gremiums. Darüber hinaus hat er bereits seit Jahren keine operative Funktion bei der Signa mehr inne – offiziell. Inoffiziell wissen alle, dass Benko die Fäden ziehen. Ebendies soll nun nach Wunsch der Investoren Geiwitz übernehmen.

"Ein zweites Kika/Leiner soll verhindert werden", sagt Strabag-Gründer Hans Peter Haselsteiner zum Wunsch nach der Entmachtung Benkos. APA/FLORIAN WIESER

Auf STANDARD-Anfrage äußert sich Hans Peter Haselsteiner, ein Unterzeichner des Briefes, zur Causa. Laut Firmenbuch hält die Haselsteiner-Familien-Privatstiftung 15 Prozent der Anteile der Signa Holding. Benko, erzählt Haselsteiner dem STANDARD, habe den Gesellschaftern vor vier Wochen mitgeteilt, dass er Geiwitz als Sanierungsexperten engagiert habe. "Die Gesellschafter kennen Geiwitz und haben die Entscheidung zustimmend zur Kenntnis genommen", so Haselsteiner. Diese Woche nun hätten die Gesellschafter Benko gebeten, Geiwitz auch als Beiratsvorsitzenden einzusetzen – und diesem alle Stimmrechte zu übertragen, die Benko und seinen Stiftungen zustehen, so Haselsteiner. Denn: "Geiwitz ist bekannt als erfahrener Sanierungsexperte, er kennt die Signa schon gut und genießt das Vertrauen aller Beteiligten."

"Dem Wunsch zugestimmt"

Warum der Wunsch nach dem Führungswechsel? Laut Haselsteiner solle dies "als Signal an alle Stakeholder nach außen verstanden werden, dass die Holding-Gesellschafter alle Interessen gleichermaßen berücksichtigt sehen wollen, unter anderem natürlich auch die Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den operativen Gesellschaften".

"Ein zweites Kika/Leiner soll verhindert werden", begründet Haselsteiner den Wunsch der Investoren weiter. Kika/Leiner – das ist jenes kriselnde österreichische Möbelhaus, das im Jahr 2018 von der Signa übernommen worden war. Benko wollte es auf Vordermann bringen, aber er scheiterte. Im heurigen Sommer rutschte die Möbelkette in die Insolvenz, nur wenige Tage nachdem sie Signa an neue Besitzer weiterverkauft hatte.

Was sagt Benko selbst zum Wunsch der Investoren? DER STANDARD hätte dies gern von der Signa erfahren, doch der Sprecher reagiert nicht. Haselsteiner indes sagt dazu, dass Benko "dem Wunsch zugestimmt, aber auch seine eigenen Vorstellungen deponiert" habe. Insbesondere sei es darum gegangen, "dass die Gesellschafter bei der Sanierung nach besten Möglichkeiten mitwirken, unter anderem auch in finanzieller Hinsicht". Da die Strukturen der Signa komplex und die Interessenlage der Gesellschafter nicht einheitlich sei, "können diese Voraussetzungen erst in einigen Tagen geschaffen werden", sagt Haselsteiner. Heißt, möglicherweise könnte Benko dem Wunsch der Investoren nachkommen – abhängig auch davon, wie viel Geld sie in die Signa zu stecken bereit sind.

"Chaos" in der Signa

Ein weiterer Kenner der Causa, der ungenannt bleiben möchte, berichtet, dass der Wunsch der Investoren eine Befristung vorsieht. Benko solle sich demnach nicht dauerhaft zurückziehen und seine Stimmrechte abtreten, sondern lediglich für die kommenden 24 Monate. Überprüfen lässt sich diese Information nicht; die Signa nimmt wie gesagt keine Stellung.

Ein anderer Insider, ebenfalls anonym, bekräftigt, dass Benko nun "einige Tage" Zeit habe, auf das Ansinnen der Geldgeber zu reagieren: "Er hat jetzt eigentlich keine andere Chance, als dem Wunsch nachzukommen, weil er dringend auf neue Zuschüsse seiner Gesellschafter angewiesen ist." Der Rückzug, so der Insider, werde nicht nur die Person Benko selbst betreffen, sondern sich auch in Form von Personalrochaden in den Vorstandsetagen diverser Signa-Unternehmen auswirken. All jenen nämlich, die innerhalb der Signa stets loyal zu Benko gestanden sind, könnte es nun drohen, geschasst zu werden. "In der Signa jedenfalls herrscht momentan Chaos", erzählt der Insider.

Mit Kurz in Abu Dhabi

Gibt es noch Möglichkeiten, Benkos Rückzug abzuwenden? Kenner der Causa nennen eine einzige: dass in naher Zukunft ein potenter neuer Geldgeber aufgestellt werden kann, der sein Kapital in die Signa investiert und Benko sein Vertrauen schenkt. Doch dies gilt als unwahrscheinlich – nicht zuletzt, weil ein solcher Versuch zuletzt vor ungefähr einem Jahr scheiterte. Im Herbst 2022 begab sich Benko, wie DER STANDARD damals berichtete, auf Investorensuche in den Nahen Osten. Das Ziel war Mubadala, der schwerreiche Staatsfonds des Emirats Abu Dhabi. Es soll bei den Verhandlungen um potenzielle Geldspritzen für die Signa Sports United gegangen sein. Pikanterweise war bei Benkos Reise als Berater auch Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zugegen, dem generell enge Verbindungen zu Benko nachgesagt werden. Doch das Engagement kam nicht zustande.

Ein einstiger Wunderwuzzi, der sich vor kurzer Zeit noch der Investorengelder gar nicht erwehren konnte, kämpft nun also gegen seine Entmachtung. Wie konnte es so weit kommen? Vor allem hängt es damit zusammen, dass sich die wirtschaftliche Lage komplett gedreht hat. Die Zinsen, viele Jahre auf null, werden wegen der Inflation von den Zentralbanken stark angehoben. Dies bringt Immobilienkonzerne generell in Gefahr – und zwar desto mehr, je größer und riskanter die Geschäfte ausfallen. Denn dass die Zinsen auf jene Kredite steigen, mit denen die Konzerne Immobilien kaufen, macht die Objekte weniger rentabel – und mindert ihren Wert in den Bilanzen. Als spezifisches Problem der Signa kommt noch Benkos Misserfolg im Handelsgeschäft hinzu. Seit einem Jahrzehnt bereits hat er es zu seinem Business erkoren, kriselnde Handelsketten billig zu erwerben und danach wieder auf Vordermann zu bringen. Doch vom bereits erwähnten Kika/Leiner in Österreich bis zur Warenhauskette Galeria Kaufhof in Deutschland – stets scheiterte das Vorhaben. Nun also könnte für Benko bei der Signa das Endspiel bevorstehen. Stimmt er seinem Rückzug zu, kommt dies seiner Entmachtung gleich. Einer Unternehmerpersönlichkeit, die gefeiert worden und umstritten ist wie kaum eine andere, bleiben offenbar wenige Tage Zeit zu überlegen, wie sie weitermacht.