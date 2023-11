Ein vielbeachtetes und hochgelobtes Album der jüngeren Rockgeschichte feiert dieser Tage ein rundes Jubiläum und erscheint in einer erweiterten Neuauflage: "In Utero" war das dritte Studioalbum jener Band, die in den Neunzigerjahren den Grunge maßgeblich mitbegründete. Zuvor hatte Nirvana mit "Nevermind" jene Platte vorgelegt, die in der Musikwelt hohe Wellen schlug und weltweit die Charts stürmte.

Schrieb alle Nirvana-Songs und war Frontmann der Band: Kurt Cobain. IMAGO/USA TODAY Network/Frank Forcino

Das Phänomen Nirvana

Nirvana existierten gerade einmal sieben Jahre, von denen lediglich die letzten drei von großem Erfolg gekrönt waren. Frontmann, Sänger und Gitarrist Kurt Cobain gründete die Band 1987 gemeinsam mit seinem Schulfreund, dem Bassisten Krist Novoselic. Das Debütalbum "Bleach" (1989) erregte nur mäßig Aufmerksamkeit, auch wenn es bereits spätere Fan-Favoriten wie "About A Girl" und "Blew" enthielt. Mit "Nevermind" kam es 1991 zum großen Durchbruch der Band, der Cobain und Co ebenso überraschte wie überforderte. Singles wie das genannte "Smells Like Teen Spirit", "Come as You Are", "Lithium" und "In Bloom" waren überragende Erfolge, die Band ging auf Welttournee.

Zu einer Art Markenzeichen von Nirvana etablierte sich das mutwillige Zerstören der Instrumente und des Equipments am Ende der Konzerte. Der unstete Lebenswandel von Frontmann Cobain, der mit Depressionen und Heroinabhängigkeit zu kämpfen hatte, sorgte indessen auch bandintern zunehmend für Probleme. Mit der Veröffentlichung von "In Utero" (1993) setzte sich der Siegeszug von Nirvana mit weiteren Erfolgssingles wie "Heart-Shaped Box", "Rape Me", "Pennyroyal Tea" und "All Apologies" fort. Am 8. April 1994 beging Cobain 27-jährig in seinem Haus in Seattle Suizid. Dem Erfolg der Band, die sich infolgedessen auflöste, tat dies jedoch keinen Abbruch. Posthum erhielt sie weitere Auszeichnungen, und aus dem Nachlass erschienen noch weitere Alben.

