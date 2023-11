Pflanzilla goes Graz

Der erste rein vegane Billa in Österreich ist im vergangenen Jahr mit viel Bahöl eröffnet worden – inklusive Schlangestehen. Mittlerweile hat sich der Vegansupermarkt auf der Mariahilfer Straße etabliert und ist Anlaufstelle für alle geworden, die vegan leben oder weniger tierische Produkte zu sich nehmen wollen. Am Donnerstag eröffnete der Rewe-Konzern in Graz einen Ableger des Erfolgsrezepts. In der Nähe des Jakominiplatzes werden mehr als 2.000 pflanzliche Produkte verkauft. Als Pop-up angekündigt, muss sich wohl erst zeigen, ob die Steirer ebenso veganaffin sind wie die Wienerinnen.

Scharfes Pop-up

Mit Chilisaucen lassen sich Aromen hervorheben, andere ertränken in der Schärfe gerne den Geschmack eines nur so okayen Essens (Pizza vom Kebabstandl zum Beispiel). Die bekannteste aller Chilisaucen, Tabasco, veranstaltet noch bis 24. November einen eigenen Pop-up-Store im Sneak-In in Wien. Im ersten Store seiner Art in Europa werden Speisen und Drinks mit Tabasco angeboten, wenig bekannte Saucensorten verkostet und Merchandise verkauft.

Kommod expandiert

Bei Azzurro fällt einem wohl als Erstes das Lied von Adriano Celentano ein. Das könnte sich bald ändern. Denn am Wiener Urban-Loritz-Platz eröffnete kürzlich das Café Azzurro. Geführt wird das Lokal von den Betreibern des Dreihaubenlokals Kommod. Geöffnet hat das Schwesternlokal nur Wochentags. Auf der Karte stehen zum Beispiel Knochenmark, Kimchi-Fleckerl und Fisch mit Bohnen – und allerhand Wein.

Wein des Jahres

Am Dienstag präsentierte der Gourmetführer Gault-Millau den Weinguide des Jahres 2024. 2.219 Weinempfehlungen finden sich in dem umfassenden Buch. Gleichzeitig zur Präsentation wurden auch Weine und Winzerinnen ausgezeichnet. Der beste Wein des Jahres kommt zum Beispiel aus dem Burgenland. Petra und Franz R. Weninger überzeugten mit ihrem Blaufränkisch Ried Dürrau 2018 die Weinkennenden. Helena Jordan wurde zur Sommelière des Jahres 2024 gekürt.

Fest des Bieres

In der Marx-Halle findet am Freitag und Samstag wieder das Craft-Beer-Festival statt. Zum 16. Mal präsentieren Aussteller aus ganz Europa ihre Bierkreationen. Ein Tagesticket gibt es um 15 Euro

