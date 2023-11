György Ligetis Oper in der Inszenierung von Jan Lauwers an der Wiener Staatsoper als bunte Farce

Bunter Abend mit Weltuntergangsfantasien: Sarah Aristidou (Chef der Gepopo/Venus), Georg Nigl (Nekrotzar), Gerhard Siegel (Piet vom Fass, re.). WIENER STAATSOPER/MICHAEL PÖHN

Das Leben im Bruegelland ist ein nie zu Ende gehender Traum, ein Ort des Hedonismus, der geilen Nächte, ein von Weindüften umnebeltes Schlaraffenland. "Ich trinke, also bin ich", wäre in Anlehnung an den französischen Philosophen Réne Descartes wohl das Motto der Bewohner und Bewohnerinnen. Einer aber, der vielleicht der Tod ist, steigt aus dem Dunkel und hat entschieden üble Laune.

Seine destruktiven Absichten bündelt Nekrotzar in Prophezeiungen, die den Menschen von Breughelland zittrige Hände und Ernüchterung bescheren: Du stirbst um Mitternacht! Dein Bauch wird platzen! Bald seid ihr alle nur noch Knochenstaub. Man denkt an Lars von Triers schmerzhafte und mit Wagners "Tristan"-Musik übermalte Endzeitromantik in "Melancholia", denkt kurz auch an das Ende der Welt, das der Asteroid im Hollywoodschinken "Armageddon" zu bringen droht. Regisseur Jan Lauwers kennt das sicher alles.

Auch Pieter Bruegel zu sehen

Sein Ansatz lehnt sich allerdings wie erwartet eher routiniert an Ligetis ironisch-heiteren Stil an. Den übel gelaunten Weltvernichter Nekrotzar stellt er in ein Milieu, das einem bunten Endzeitzirkus gleicht. Um dieses überzeichnet bunte Figurenkollektiv lässt er - seinem Stil entsprechend - eine fulminante Tanzgruppe die Emotionen der besorgten Erdenwürmer und den Duktus der Musik in Körperrhetorik übertragen.

In einem leeren Raum, in dem Gelbtöne dominieren und auch das Gemälde "Der Triumph des Todes" des flämischen Malers Pieter Bruegel der Ältere projiziert wird, unterhält eine Farce, eine stilisierte Commedia dell’arte-Episode, in der es unentwegt wuselt und wurlt. Es reitet Nekrotzar ein riesiges Aufblaspferdchen; es schweben zwei schwarze Riesenpuppen über den Todeskandidaten. Später hängen Piet vom Fass (Gerhard Siegel) und Astradamors (Wolfgang Bankl) auf Seilen in der Luft und wundern sich, noch am Leben zu sein.

Das hat Schauwert und heitere Beschwingtheit. Nur die Choreografie evoziert beiläufig so etwas wie angsterfüllte Unmittelbarkeit angesichts einer nahenden Katastrophe. Im Zentrum der verulkten ernsten Lage der wunderbare Georg Nigel. Als Nekrotzar, der im Suff seine Weltvernichtung verhaut, gibt er eine grotesk-schrullige Figur. Ein verhaltensauffälliger Clown versucht, einen dämonischen Zirkusdirektor zu geben. So wie er in klarer Diktion vokal zwischen Fistelton, Schön- und Hässlichklang und Wutrede changiert, ist er ein facettenreicher Advokat des Untergangs, der das Bösartige elegant mit einer Prise grotesker Lächerlichkeit mixt.

Alles bleibt, wie es ist

Schließlich nimmt dann wieder alles seinen unbeschwerten Lauf, ohne dass die Regie das Düstere der Weltlage an gewissen Stellen extrem dargestellt hätte. Die Korruption der Minister (profund Hans Peter Kammerer und Daniel Jenz), die Lächerlichkeit des Fürsten Go Go (glänzend Andrew Watts) und die Weltentrückung des Liebespaars Amanda und Amado (Maria Nazarova und Isabel Signoret) wirken unbeschadet.

Auch die von Nekrotzar gebissene Mescalina (prägnant Marina Prudenskaya) und der Chef der Gepopo erscheinen wieder. Sarah Aristidou verleiht Gepopo und der Figur der Venus im überdimensionalen Reifrock mit waghalsigen Hochtönen und Koloraturen virtuos das grotestke Etwas.

Dirigent Pablo Heras-Casado organsiert Ligetis Stilgemisch mit dem Staatsopernorchester als ausdrucksstarken Motor des szenischen Geschehens. Die schroffen Kontraste zwischen Angstmusik, ruppigen Einwürfen in der Art von Strawinskis "Le sacre du printemps" und kontemplativen Passagen, die bisweilen an das Orchesterstück "Atmosphères" erinnern, hatten Prägnanz und Profil.

Viel Applaus für einen bunten Opernabend, der einen Klassiker der Moderne - erstmals - aber natürlich recht konsensual und bekömmlich an die Staatsoper brachte. (Ljubiša Tošić, 12.1.2023)