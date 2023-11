Seit Samstag gilt eine Flasche "The Macallan 1926 Adami" als teuerster Tropfen der Welt

"The Macallan 1926 Adami" gilt seit einer Versteigerung als das teuerste Tröpfchen der Welt. APA/AFP/MATHILDE BELLENGER

Sie soll die teuerste Wein- bzw. Spirituosenflasche sein, die jemals unter den Hammer gekommen ist: Das britische Auktionshaus Sotheby's versteigerte am Samstag eine Flasche "The Macellan 1926 Adami" für 2.187.500 Pfund – umgerechnet rund 2,5 Millionen Euro. Der Whiskyhersteller Macallan gehört zu den ältesten lizenzierten Brennereien Schottlands.

Damit wurde der Schätzpreis um einiges übertroffen: Vermutet worden war eine Summe zwischen 750.000 und 1,2 Millionen Pfund. Und auch das bisherige Rekordergebnis aus dem Herbst 2019 wurde in den Schatten gestellt. Für 1,5 Millionen Pfund war damals eine Flasche "The Macallan 1926 Fine and Rare" versteigert worden.

Ein besonderer Vorrat

Die Whiskys stammen aus einem besonderen Vorrat. 1986 waren 40 Flaschen aus einem Fass, befüllt mit einem jahrzehntealten Tropfen, abgefüllt worden. 14 von ihnen tragen das Etikett "Fine and Rare", zwölf weitere ein Etikett, das der italienische Maler Valerio Adami 1993 gestaltet hat. Die Rekordflasche ist laut Sotheby's die erste, die von der schottischen Macallan-Brennerei aufbereitet wurde. Dafür seien Kapsel und Korken ausgetauscht und ein neuer Kleber auf die Ecken des Etiketts aufgetragen worden.

Mittels einer Ein-Millimeter-Probe wurde der Whisky mit einer anderen Flasche aus dem Jahr 1926 verglichen. Jonny Fowle, der Whisky-Chef bei Sotheby's in London, war der Glückliche, der testen durfte. Sein Fazit: Der Whisky sei "sehr reichhaltig", habe das Aroma vieler getrockneter Früchte, Gewürze und Holz. Dass der edle Tropfen sechs Jahrzehnte in einem Fass aus dunkler europäischer Eiche gereift sei, spiegle sich außerdem in seiner Farbe wider. Ob der edle Tropfen ausschließlich als Investition dient oder jemals geköpft wird? Man weiß es nicht. (red, 20.11.2023)