Am Dienstag steht etwa das Bugetbegleitgesetz am Plan. Abgestimmt wird am Donnerstag

Neben jenen für Kanzleramt und Oberste Organe werden am Dienstag Inneres, Äußeres, Justiz sowie Kunst und Kultur behandelt. IMAGO/SEPA.Media

Wien – Der Nationalrat startet am Dienstag in einen dreitägigen Budget-Marathon. Am ersten Tag beschlossen wird das Budgetbegleitgesetz, das etwa die Finanzierung von 100 Kassen-Stellen sicherstellen soll. Ebenfalls darin enthalten ist eine Entschädigung für Menschen, die in der Zweiten Republik wegen einvernehmlicher gleichgeschlechtlicher Sexualkontakte strafrechtlich verfolgt wurden. Die geplante Neugestaltung und Sanierung der KZ-Gedenkstätte Gusen wird finanziell abgesichert. 31 Gesetzesvorhaben mit Budgetrelevanz sind darin insgesamt gebündelt.

Danach werden die einzelnen Budget-Kapitel durchgearbeitet. Neben jenen für Kanzleramt und Oberste Organe werden am Dienstag Inneres, Äußeres, Justiz sowie Kunst und Kultur behandelt. Am Mittwoch soll es primär um Soziales und Konsumentenschutz gehen, dabei ist ein Anstieg auf 5,9 - und damit ein Plus von 846 Millionen - Euro vorgesehen. Der Beschluss des Budgets ist für Donnerstag angesetzt, wo etwa Familien, Frauen und Verteidigung beschlossen werden sollen.

Opposition sieht kurzsichtiges Budget

Für die meisten Ministerien ist mehr Geld vorgesehen. Kritik gab es von der Opposition: SPÖ, FPÖ und Neos prangerten die steigenden Staatsschulden an. "Wenn es für dieses Budget einen passenden Titel gibt, dann lautet dieser 'Nach uns die Sintflut'!"", verlautbarte etwa der geschäftsführenden SPÖ-Klubchef Philip Kucher. Man sehe eine Rekordinflation auf der einen und einen Rekordschuldenstand auf der anderen Seite, weil die Bundesregierung zwar etliche Milliarden in verpuffte Einmalzahlungen gesteckt, aber dabei die Preise nicht gesenkt habe.

"Die Bundesregierung denkt nicht an Sparen, der Ausgabenhahn bleibt weiter aufgedreht, als gäbe es kein Morgen", sagte FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker am Montag. Bei den Neos wiederum kritisierten der stellvertretende Klubobmann Gerald Loacker und die pinke Budgetsprecherin Karin Doppelbauer, dass die "Zukunftsquote" unter das Niveau von vor der Pandemie falle, und forderten eine Rückkehr zu einem nachhaltigen Budgetpfad. Am Budget könne man ablesen, dass die Regierungsparteien lediglich an die Wahl im kommenden Jahr denken.

Laut der Ökonomin Margit Schratzenstaller vom Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) sei das Budget "nachvollziehbar", wie sie dem Ö1-Morgenjournal sagte. Es handle sich um ein "vorsichtiges Budget", allerdings sei auch bemerkbar, dass 2024 ein Wahlkampfjahr sei, da die Regierung auf Ausgaben auf weiter Front setze und Effizienzreformen nicht angehe. (red, APA, 21.11.2023)