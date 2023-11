Maria Hassabi kommt zur Weltpremiere von "On Stage" nach Wien ins Tanzquartier. Thomas Poravas

Die in Nikosia geborene, heute in New York und Athen sesshafte Maria Hassabi ist eine Choreografin mit Markenzeichen. Die Arbeiten der international renommierten Künstlerin kennzeichnen insbesondere Entschleunigung und Stille. Mit der Weltpremiere ihrer jüngsten Arbeit "On Stage" kommt sie am 24. und 25. November nach Wien.

Hier war die zypriotisch-amerikanische Choreografin erstmals 2006 bei Impulstanz zu Gast ("Still Smoking"). Inzwischen ist das Performen von Bildern in den Mittelpunkt gerückt. So war Hassabi heuer mit "Performing Picasso Paintings" in Madrid zu sehen, in ihrer Arbeit "Cancelled" aus dem Vorjahr geht es um weibliche Posen, Manierismen, die sich im Lauf der Geschichte entwickelt haben.

Ikonografische Bilder

In der jüngsten Bühnenarbeit "On Stage" tanzt Hassabi selbst. Das Solo, das nun zweimal in der Halle G im Museumsquartier zu sehen ist, verhandelt in langsamen Bewegungsabläufen ebenso ikonische Bilder. Es geht um Posen, die in langen Standbildern ausgiebig betrachtet werden können. (Margarete Affenzeller, 21.11.2023)