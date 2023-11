Laut den Machern des Pistenhotels.info-Awards gibt es mehr als 900 Pistenhotels im gesamten Alpenraum. Diese Unterkünfte konnten sich von der Masse abheben.

1. Hotel Schneider ****Superior, Obertauern, Österreich

Vom Skikeller mit dem Aufzug direkt auf die Piste: das Hotel Schneider. Hotel Schneider ****superior

Nach dem zweiten Platz im Vorjahr schafft das Hotel Schneider in Obertauern beim Pistenhotels.info-Award 2024 den Sprung an die Spitze des Feldes. Die traditionsreiche Geschichte des heutigen Vier-Sterne-Superior-Hotels von Familie Schneider startete bereits im Jahr 1967. Direkt an der Piste und der Gamsleiten-1-Sesselbahn gelegen, bietet es den direkten Einstieg in das schneesichere Skigebiet Obertauern. Im Wellnessbereich erwarten die Gäste ein Hallenbad, ein Whirlpool und verschiedene Saunen. Ein neues Highlight ist der luxuriöse Skikeller, der Wintersportler mit einem eigenen Aufzug direkt auf die Piste befördert.

2. Ferienwohnungen Perfeldhof, Hinterglemm, Österreich

Mit Aussicht über das Glemmtal: die Ferienwohnungen Perfeldhof. Sabrina Gensbichler / Perfeldhof

Über den zweiten Platz dürfen sich die Ferienwohnungen am Perfeldhof in Hinterglemm freuen. Die Unterkunft wurde 2012 von Wolfgang und Sabrina Gensbichler erbaut und wird seither als Familienbetrieb geführt. Da der Perfeldhof auf einer Anhöhe mit Aussicht über das Glemmtal liegt, stehen die Gäste bereits auf der Piste, sobald sie den Skikeller verlassen. Ein Highlight ist das Frühstücksbuffet mit vielen Produkten aus der hauseigenen Landwirtschaft. In den kommenden Jahren stehen einige Renovierungsmaßnahmen an: Neben der Erneuerung des Skikellers soll das große Zehnerappartement "Galerie" komplett erneuert und ausgebaut werden, um den Gästen noch mehr Komfort und Platz zu bieten.

3. Joas natur.hotel.b&b, Innichen/Vierschach, Italien

Platz eins in Südtirol: Joas natur.hotel.b&b. JOAS natur.hotel.b&b

Der dritte Platz des Pistenhotels.info-Awards 2024 geht nach Italien. Das Joas natur.hotel.b&b aus Innichen/Vierschach landet bereits zum vierten Mal unter den Top Ten Europas und sichert sich zugleich den Titel des besten Pistenhotels in Südtirol. Direkt neben dem Hotel verlaufen die Pisten des Skigebiets Drei Zinnen Dolomiten mit insgesamt 115 Pistenkilometern. Nachhaltigkeit und Regionalität spielen eine große Rolle im Konzept der Familie Joas, und durch die überschaubare Hotelgröße kann individuell auf die Gästewünsche eingegangen werden. Auch die alpine Tradition der Region wird im Hotel gepflegt und spiegelt sich zum Beispiel in der Architektur wider.

4. Vital-Hotel Post, Dienten am Hochkönig, Österreich

Gute Lage, gutes Wellnessangebot: das Vital-Hotel Post. Vital-Hotel Post

Auf der Sonnenseite des Hochkönigs liegt das Vital-Hotel Post, das sich die vierte Position im Gesamtranking gesichert hat. Die Pisten und Hütten des Skigebiets Hochkönig zählen zu den schönsten in der Skiwelt Amadé, befinden die Macherinnen und Macher des Pistenhotels.info-Awards. Genauso begeistert sind sie von der Lage der Unterkunft, die von Thomas und Christine Burgschwaiger betrieben wird. "Besonders stimmig präsentiert sich die hoteleigene Wellness-Oase, die mit Erlebnishallenbad, Zirbensauna, Dampfbad, Infrarotlounge und Ruheraum für entschleunigende Momente nach dem rasanten Pistenvergnügen sorgt."

5. Hotel Kristall Obertauern, Obertauern, Österreich

Das Hotel Kristall in Obertauern. Hotel Kristall Obertauern

Das Hotel Kristall in Obertauern ist mittlerweile Stammgast im Spitzenfeld des Awards. Das familiengeführte Viersternehotel in zentraler Lage in der Bergwelt Obertauerns besteht bereits seit 1972. Mitten im schneesichersten Wintersportort Österreichs lassen sich 100 Kilometer Skiabfahrten erschließen. In den letzten Jahren hat Gastgeberfamilie Kindl laufend in die Hotelausstattung investiert, um den Standard auch in Zukunft auf höchstmöglichem Niveau zu halten, liest man.

6. Hotel Schöne Aussicht, Hochsölden, Österreich

Nummer eins in Tirol: das Hotel Schöne Aussicht. 3D.Manufaktur Erler & Ceolan GnbR

Bereits zum vierten Mal ist das Hotel Schöne Aussicht die Nummer eins in Tirol und kann sich zum zweiten Mal in Folge den sechsten Platz im Gesamtranking sichern. Das in Hochsölden ansässige Erwachsenenhotel liegt auf 2.100 Meter Seehöhe mitten im Skigebiet Sölden. Besonders genießen könne man die schöne Aussicht in der Wellness-Oase mit Infinity-Pool oder in der Skybar 2.100, heißt es, und: "Großen Wert legt man zudem auf die Themen Kulinarik und Genuss. Dies spiegelt sich vor allem in der überragenden Weinauswahl der hauseigenen Vinothek wider." Erst im Jahr 2022 erfolgte ein großer Umbau der Zimmer und des Restaurants sowie die Neugestaltung der Rezeption und der Hotelbar.

7. K1 Mountain Chalet, Bruneck, Italien

Luxuriöse Ferienwohnungen im Pustertal: das K1 Mountain Chalet. K1 Mountain Chalet

Das K1 Mountain Chalet aus Bruneck sichert sich Platz zwei und damit die Silbermedaille unter allen Südtiroler Pistenhotels. Seit Anfang Dezember 2018 stehen die Türen der luxuriösen Ferienwohnungen im Pustertal für Gäste offen. Die Unterkünfte liegen direkt neben den Gondelbahnen und Pisten des Kronplatzes. Das K1 Mountain Chalet mit 13 Luxuswohnungen wird als "Klimahaus A" zertifiziert und ausschließlich mit Fernwärme beheizt. Zum Erfolgskonzept des Betreibers Werner Lamprecht gehöre auch der hausinterne Wellnessbereich mit Saunen, Relaxraum und Outdoor-Whirlpool, heißt es.

8. Aparthotel Pfeffermühle, Ramsau am Dachstein, Österreich

Das Aparthotel Pfeffermühle liegt auf einem Hochplateau im Ennstal. Aparthotel Pfeffermühle

Auf dem ersten Platz der Steiermark landet das in Ramsau am Dachstein ansässige Aparthotel Pfeffermühle, das auf einem Hochplateau über dem Ennstal liegt. Das kleinste Viersternehotel der Urlaubsregion Schladming-Dachstein befindet sich seit 1980 in Familienbesitz und wird seit 2016 von Daniel Mayerhofer geführt. "Regelmäßige Renovierungen haben eine entspannte Wohlfühlatmosphäre geschaffen, die perfekt vom persönlichen Gästeservice, den regionalen Spezialitäten im hauseigenen Restaurant und der herrlichen Lage direkt im Familienskigebiet Ramsau am Dachstein abgerundet wird", befindet man bei Pistenhotels.info.

9. Hotel Tirol****alpin spa Ischgl, Ischgl, Österreich

Rang zwei unter den Pistenhotels in Tirol: Hotel Tirol****alpin spa Ischgl. Hotel Tirol****alpin spa Ischgl

Rang zwei im Bundesland Tirol geht in den Wintersportort Ischgl. Hier betreiben die Brüder Werner und Manfred Aloys das Hotel Tirol. Das Viersternehotel existiert bereits seit 1934 und "begeistert damals wie heute mit der herrlichen Lage an den Pisten der Silvretta Arena Ischgl", wie Pistenhotels.info informiert. Weitere Vorzüge, die von den Gästen geschätzt werden, seien die kulinarischen Kreationen von Küchenchef Manfred Aloys, das stilvolle Alpin-Spa mit Saunawelt und beheiztem Alpin-Pool sowie die "unverwechselbare Wohlfühlatmosphäre".

10. Hotel Sonnalp, Obereggen, Italien

Die Top Ten des Pistenhotels.info-Awards 2024 werden durch das Hotel Sonnalp in Obereggen komplettiert. Seit 1997 betreibt Familie Weissensteiner das moderne Genießerhotel auf 1.550 Höhenmetern. Neben der traumhaften Lage direkt an den Pisten der Skiwelt Latemar-Obereggen gibt es noch weitere Vorzüge zu entdecken: allen voran die in höchsten Tönen gelobte Gourmetküche. Chefkoch Martin Köhl und sein Team verwöhnen die Gäste täglich mit kulinarischer Handwerkskunst, die von Gault-Millau mit drei Hauben ausgezeichnet wurde. Nach einem abwechslungsreichen Skitag sorgt die Wellnesslandschaft mit beheiztem Außen- und Innenpool sowie herrlicher Saunawelt für erholsame Urlaubsmomente. (red, 23.11.2023)