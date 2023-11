Im ZDF schalteten 12,1 Millionen Menschen ein - Show hatte 45,3 Prozent Marktanteil in Deutschland, 30 Prozent in Österreich

"Wetten, dass..?"-Erfinder Frank Elstner mit Thomas Gottschalk. Foto: REUTERS/WOLFGANG RATTAY

Offenburg - Nun soll also wirklich Schluss sein. Ein letztes Mal moderierte Thomas Gottschalk am Samstagabend den ZDF-Klassiker "Wetten, dass..?". "Wir hatten eine gute Zeit zusammen", rief der 73-Jährige den rund 2.000 Menschen in der Baden-Arena in Offenburg zu, als er sich erstaunlich pünktlich verabschiedete.

Auf ORF 1 sahen das gestern bis zu 870.000 Menschen. Durchschnittlich waren es laut ORF-Angaben 784.000 Zuschauer und Zuschauerinnen bei einem Marktanteil von 30 Prozent, bei den jungen Zielgruppen 12-49 bzw. 12-29 betrug er jeweils 35 Prozent. In Deutschland hatten 12,1 Millionen Menschen eingeschaltet, wie das ZDF mitteilte. Das entspreche einem Marktanteil von 45,3 Prozent.

"Wetten, dass..?" war seit dem Start am 14. Februar 1981 zum Sinnbild deutscher Fernsehunterhaltung geworden. Erfinder Frank Elstner moderierte die ersten 39 Folgen. Sein Nachfolger Gottschalk kam im September 1987 und drückte der Show seinen Stempel auf. Fast 21 Millionen Menschen sahen seine erste Sendung. 2011 verabschiedete er sich von "Wetten, dass..?", 2014 wurde die Show eingestellt. Gottschalks erste Revival-Show aus Nürnberg zog 2021 13,8 Millionen Menschen vor den Fernseher. Die zweite Ausgabe aus Friedrichshafen am Bodensee kam auf rund 10,1 Millionen.

"Wir freuen uns sehr über die große Resonanz zu dieser Show, mit der sich Thomas Gottschalk von 'Wetten, dass..?' verabschiedet hat und sagen noch einmal Danke für viele unvergessliche Momente", teilte der Sender am Sonntagmorgen der Deutschen Presse-Agentur mit. Wie es mit dem Format weitergeht, will das ZDF "zu gegebener Zeit" entscheiden. (APA, dpa, 26.11.2023)