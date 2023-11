Am 28. November wurde die Fortsetzung von Eva Spreitzhofers Film "Womit haben wir das verdient?" im Gartenbaukino gezeigt. Der Film dreht sich – der Jahreszeit entsprechend – um Weihnachten und lässt im Zuge der Festlichkeit die Chirurgin Wanda (Caroline Peters) etwa mit ihrem Vater, der mit der Organisation von Corona-Demos beschäftigt ist, aufeinandertreffen beziehungsweise diesen davon ausladen. Aber auch im Rest der Familie tut sich so eigenes. So entsteht schließlich ein "verrücktes Chaos", wie DER STANDARD in einer Kritik des Films schreibt, bei dem unter anderem Caroline Peters, Michael Ostrowski, Simon Schwarz, Hilde Dalik, Pia Hierzegger, Chantal Zitzenbacher, Anna Laimanee, Marina Lackovic und Marcel Mohab auf der Leinwand zu sehen sind. Robert Newald hat die Premiere mit seiner Kamera eingefangen. (ugc, 30.11.2023)

Ein Teil der Crew: Pia Hierzegger, Chantal Zitzenbacher, Eva Spreitzhofer, Anna Laimanee, Marina Lackovic, Hilde Dalik, davor: Michael Ostrowski. Robert Newald

Marina Lackovic, Michael Ostrowski. Robert Newald

Hilde Dalik, Walter Sittler. Robert Newald

Produzent Thomas Hroch, Regisseurin Eva Spreitzhofer. Robert Newald

Das volle Foyer. Robert Newald

Caroline Peters Robert Newald