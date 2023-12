Freitagfrüh wurden die rund 370 Redakteurinnen und Redakteure der aktuellen ORF-Information über die Besetzung ihrer neuen Chefredaktion informiert, am frühen Nachmittag stellt sie ORF-General Roland Weißmann in Österreichs größtem Newsroom der Belegschaft vor. Die Besetzung hatte sich – wie vielfach berichtet – schon länger abgezeichnet:

Johannes Bruckenberger, bisher APA-Chefredakteur, wird Chefredakteur, zuständig für Sendungen und Sendungsteams wie "Journale" und "ZiB 2". Stellvertreterin: die bisherige TV-Chefredakteurin des ORF, Eva Karabeg.

Gabi Waldner-Pammesberger, bisher Radio-Chefredakteurin, ist nun als Chefredakteurin für die multimedialen Ressorts zuständig, also Innenpolitik, Außenpolitik, Wirtschaft, Chronik. Stellvertreter ist der bisherige ORF-Online-Chefredakteur Christian Staudinger.

Sebastian Prokop, bisher Leiter des ORF-Newsdesks und zuvor bei Ö3, ist als Chefredakteur zuständig für Breaking News, Kurznachrichten und Social Media, zudem für ORF.at. Stellvertreterin: Inka Pieh, bisher Korrespondentin in Washington.

Hier geht's entlang zu Österreichs größter Redaktion: der blau gestrichene ORF-Newsroom-Eingang. APA/ORF/Thomas Ramstorfer

Nächster Schritt Ressortchefs

Als nächster Schritt sollen voraussichtlich bis 7. Dezember noch die – bisher noch nach Medien aufgeteilten – Ressortleitungen für das multimediale Arbeiten ausgeschrieben werden. Als Ressortleiter Innenpolitik wird Klaus Webhofer, bisher Ressortleiter im Radio, favorisiert. In der Wirtschaft drängen sich die Kandidatinnen und Kandidaten, Leiterin ist derzeit Barbara Battisti. In der Außenpolitik trat zuletzt Ressortleiter Hartmut Fiedler unter Protest gegen die Arbeitsbedingungen im Newsroom zurück. In der Chronik dürfte TV-Ressortleiterin Claudia Lahnsteiner gute Chancen haben.

Die neue Führungsmannschaft tritt ihren Dienst unmittelbar vor einem Superwahljahr in Österreich mit Nationalratswahl und EU-Wahl an. (fid, 1.12.2023)

Mehr zu den neuen ORF-Chefredakteuren ...

Johannes Bruckenberger (Chefredakteur Sendungs- und Plattformteams): Der 55-jährige Johannes Bruckenberger begann seine journalistische Laufbahn bei der "Salzkammergut Zeitung", ab 1994 arbeitete er für die Austria Presse Agentur. Zunächst in den Journalen Medien, Bildung, Forschung und im Chronik-Ressort als freier Mitarbeiter engagiert, war er ab 1998 Medienredakteur. Im Jahr 2000 wurde Bruckenberger Chef vom Dienst und ab 2004 stellvertretender APA-Chefredakteur. Ab 2016 Chef des Innenpolitik-Ressorts, folgte 2019 die Berufung zum Chefredakteur der APA. Von 2005 bis 2015 war Bruckenberger außerdem Lehrbeauftragter an der Universität Wien sowie an diversen Fachhochschulen. Er ist ferner Mitbegründer und Vorstandsmitglied bei der Initiative für Qualität im Journalismus. 2019 und 2022 wurde er in der Kategorie Chefredakteur zum Journalisten des Jahres gekürt.

Gabriele Waldner-Pammesberger (Chefredakteurin Multimediale Fachressorts) Die 54-Jährige wuchs in Kärnten auf. Nach einem Volontariat bei der "Kleinen Zeitung" und beim STANDARD begann Waldner 1996 als Nachrichtenredakteurin bei Ö1 und FM4 ihre ORF-Karriere. 1999 erfolgte der Wechsel in die Radio-Innenpolitik. In den folgenden Jahren war sie auch im ORF-Fernsehen („Pressestunde“, "Im Zentrum“) als Moderatorin zu sehen, 2006 war sie Gastgeberin der „Sommergespräche". Von 2002 bis 2006 war sie stellvertretende Leiterin der Radio-Innenpolitik, ehe sie von 2008 bis 2012 die Moderation und die stellvertretende Leitung des TV-"Report" übernahm. Danach wechselte Waldner als Leiterin Ö1-Information bzw. stellvertretende Chefredakteurin ORF-News Radio wieder zum Radio zurück, dessen interimistische News-Chefredakteurin sie seit März 2023 ist. Waldner ist unter anderem auch Mitglied des ORF-Ethikrats.

Sebastian Prokop (Chefredakteur ORF Newsteams) Der 49-jährige gebürtige Innsbrucker begann seine ORF-Karriere 1993 als Volontär bei Ö3. Bis 1997 war er Redakteur, Reporter und Chef vom Dienst im Landesstudio Tirol, ehe er 1998 zu Ö3 zurückkehrte, wo er 1999 stellvertretender Info-Chef, 2007 ebendort Wort-Chef wurde. Bis 2022 war Prokop Ö3-Info-Chef. Zuletzt leitete er den neuen multimedialen ORF-Newsdesk. Sebastian Prokop hat journalistische Fortbildungen bzw. Führungskräfte-Ausbildungen in Österreich, Deutschland und den USA absolviert.

... und ihren Stellvertretern

Eva Karabeg (stellvertrende Chefredakteurin Sendungs- und Plattformteams) Die 53-jährige Steirerin begann 1998 für den ORF als Beitragsgestalterin im Landesstudio Wien zu arbeiten. 2001 avancierte sie zur Chefin vom Dienst, 2003 zur stellvertretenden Sendungschefin von "Wien heute", dessen Sendungsverantwortliche sie schließlich von 2009 bis 2016 war. 2016 erfolgte der Wechsel in die "ZIB"-Innenpolitik, daneben war sie auch Chefin vom Dienst der "ZIB" und von "heute Mittag". 2018 wurde Eva Karabeg stellvertretende Chefredakteurin der ORF-2-Info, 2021 "ZIB"-Sendungsverantwortliche und schließlich 2022 interimistische ORF-News-Chefredakteurin. Karabeg ist zudem Lehrbeauftragte des Instituts für Publizistik und Kommunikationswissenschaften in Wien.

Christian Braun-Staudinger (stellvertrende Chefredakteur Multimediale Fachressorts) Der 53-jährige Wiener startete seine ORF-Karriere im Jahr 2000 bei der "Barbara Karlich Show", von wo er 2004 zu "25 – Das Magazin" wechselte und als Redakteur und später als Chef vom Dienst arbeitete. Ebenfalls 2004 wechselte er in die "ZIB"-Redaktion, zunächst ins Ressort Chronik, zwei Jahre später in die "ZIB"-Innenpolitik, danach in die Außenpolitik. Zwischenzeitlich gehörte er zum Entwicklungsteam der "ZIB 24". In der Startphase der ORF-1-News war er Sendungsplaner und Chef vom Dienst der "ZIB 24", der "ZIB 20" und des "ZIB-News-Flash". Anfang 2010 wechselte Staudinger zur "ZIB 2". Seit Juli 2012 ist Christian Staudinger auch Chef vom Dienst und Sendungsplaner für die "Zeit im Bild" um 19.30 Uhr. 2013 berichtete er als Korrespondent aus dem ORF-Büro in Washington. Nach seiner Rückkehr wurde er 2019 Sendungsverantwortlicher/Redaktionsleiter der "Zeit im Bild" und 2020 Chefredakteur von ORF.at.

Inka Pieh ((stellvertrende Chefredakteurin Newsteams) Die 1987 in St. Pölten geborene Pieh startete ihre Laufbahn als Journalistin 2008 in der Lehrredaktion der ORF-Radio-Information. Nach ihrer trimedialen Ausbildung zur Radio-, Fernseh- und Onlinejournalistin im Rahmen der ORF-Akademie 2011 wurde sie Redakteurin, Nachrichtenmoderatorin und Chefin vom Dienst bei Ö3. Die studierte Anthropologin und ausgebildete Wirtschaftsmediatorin verantwortete Ö3-Sondersendungen zum Beispiel zur US-Präsidentschaftswahl 2016 und präsentierte die Ö3-Wahljournale zur Nationalratswahl 2019. Zuletzt war Pieh drei Jahre lang Korrespondentin im ORF-Büro Washington und berichtete unter anderem live vom "Sturm auf das Kapitol" am 6. Jänner 2021. (