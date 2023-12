Vergangene Woche hat eine Österreicherin oder ein Österreicher einen historischen Lotto-Gewinn erzielt: Er oder sie gewann 240 Millionen Euro beim Spiel Euromillionen. Bisher hat sich die gewinnende Person noch nicht gemeldet. Dass die Gewinnerin oder der Gewinner in der RONDO-Redaktion sitzt, und darüber sinniert, was sie mit einem ganzen Batzen Geld anstellen würde, ist eher unwahrscheinlich. Träumen darf man ja.

Elvis' Anwesen kaufen

Auf 500 Millionen wird das Anwesen von Elvis Presley geschätzt. EPA

Ich war noch nie an Elvis’ Grab in Graceland. Angeblich ist sein Anwesen 500 Millionen wert. Das werde ich mir kaufen, sofern der Jackpot es zulässt. Ich sehe mich schon in des Königs Wanne plantschen, im Jungle-Room zu Suspicious Minds trommeln und auf seiner Harley durch Memphis düsen. Nachdem ich sein Grab besucht habe. Ich besitze übrigens ein Haar vom King. Ohne Schmäh! (Michael Hausenblas)

Überall hin auswandern

Wie viele Urlaube kann man mit 200 Millionen Euro machen? EPA

Ein Lottogewinn, echt jetzt? Ich würde die Fliege machen. Und ein neues Leben beginnen. Meiner Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Unter der Sonne von L.A. das Skateboardfahren lernen, lost im skandinavischen Nirgendwo eine Hütte renovieren oder ganz einfach endlich nach Berlin ziehen. Zugegeben, das klingt nach Midlifecrisis-Träumen. Doch wer hat behauptet, dass es dabei bleiben muss? (Anne Feldkamp)

Ins Warme ziehen

Wie wäre es mit einem Haus in Italien? Oder auf den Kanaren, wo es immer warm ist? IMAGO/Westend61

Einzige Frage: Wie hoch ist mein Gewinn? Kann ich mir eine Karibikinsel kaufen oder ein E-Bike? Solange ich mich wie Kollegin Feldkamp vertschüssen kann, reicht ein Mittelding. Zuerst geht’s nach Bora Bora. Danach investiere ich wohlweislich in Immobilien am Meer: ein Palazzo in Sizilien, in dem ich mein Leben chille und 24/7 Pasta esse. Für den Winter soll’s ein Domizil auf den Kanaren sein. Dort hat es immer mindestens 20 Grad. Als reicher Sack leiste ich mir Wärme forever. (Kevin Recher)

Das Luxusleben leben

Shoppen und im Luxus schwelgen, geht mit einem Lottogewinn ganz einfach. IMAGO/NurPhoto

Jackpot geknackt – sofort geht’s ab nach Los Angeles mit dem Privatjet. Am Rodeo Drive verfalle ich in einen ewigen Kaufrausch und lasse mir täglich von Wolfgang Puck Speisen kredenzen, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Irgendwann würde eine der Partys in meiner Millionenvilla derart eskalieren, dass der Rest des Geldes auf Therapie und Anwaltskosten gehen müsste. Der American Dream eben. (Anna Haubiz)

Austernroulette spielen

Austern gehören zum Reichenleben eindach dazu. Getty Images/iStockphoto

Stochastiker haben herausgefunden: Du musst Lotto spielen, um im Lotto zu gewinnen. Wenn ich bald den ersten Tipp meines Lebens abgebe und einen Sechser habe, kaufe ich Austern, bis ich eine Perle darin finde. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 1:35.000. Macht bei vier Euro pro Auster nur 140.000 Euro bis zum ersten Schmuckstück. Was also tun mit dem vielen Restgeld? Sicher nie mehr Lotto spielen! (Sascha Aumüller, RONDO, 13.12.2023)