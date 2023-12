ORF Kids geht am 1. Jänner 2024 als 24-Stunden-Streamingangebot on air sowie als Demand-Angebot über die Plattform ORF On

Wien – Sie heißen Klimakrach, Yoga Kids oder Yeah! Die Talkshow für coole Kids: Der ORF buhlt ab 1. Jänner 2024 mit 14 neuen Formaten um die Gunst des jungen Publikums. Und zwar rund um die Uhr, konzipiert als 24-Stunden-Streamingangebot. Im Fokus des neuen ORF-Kinderangebots ORF Kids stehen die Drei- bis 13-Jährigen. Sie sollen das Programm entweder parallel zur Ausstrahlung oder selektiv als Demand-Angebote über den neuen Player ORF On konsumieren.

"Klimakrach" mit Clara Porak und "Klappmaulheld" Waldemar. ORF

Das Programm setzt sich aus dem bestehenden Okidoki-Kinderprogramm sowie den Neuproduktionen zusammen. Es werde "werbefrei, altersgerecht und gewaltfrei" sein, verspricht der ORF. Hintergrund des neuen Kanals ist die von der türkis-grünen Regierung beschlossene ORF-Digitalnovelle. Sie ermöglicht es dem ORF, den neuen Sender zu betreiben – abrufbar ist er auf kids.orf.at. Als Sendungsverantwortliche von ORF Kids fungieren Yvonne Lacina-Blaha und Alexandra Schlögl. Lacina-Blaha ist Redaktionsleiterin der ZiB Zack Mini, Schlögl leitet das Kinderprogramm.

Alexandra Schlögl (links) und Yvonne Lacina-Blaha leiten ORF Kids. ORF

Hoher einstelliger Millionenbetrag

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann betonte bei der Präsentation am Montag, dass keine nennenswerten zusätzlichen finanziellen Mittel fließen würden. Das Budget des Kinderprogramms bewege sich im Rahmen eines "ordentlichen einstelligen Millionenbetrags" und werde in etwa in der Größenordnung des bisherigen Budgets liegen. ORF Kids sei ein weiterer Mosaik-, wenn nicht sogar "Meilenstein" auf dem Weg hin zu einem "ORF für alle", von dem Weißmann immer redet. Ab 1. Jänner 2024 ersetzt eine generelle Haushaltsabgabe die GIS-Gebühren.

Der ORF finanziert ja mit der Okidoki-Schiene und der ZiB Zack Mini bereits ein Kinderprogramm. Letztere hat mit ihren kindergerechten Nachrichten erst kürzlich für heftige Aufregung gesorgt, als die Redaktion in einem Beitrag die Eskalation im Nahen Osten thematisiert hatte – der STANDARD berichtete. Dem ORF wurde Verharmlosung des Hamas-Terrors vorgeworfen, woraufhin der Beitrag rasch entfernt wurde.

Alles thematisieren, nichts auslassen

Das neue Kinderprogramm soll zwar "gewaltfrei" sein, das Thema Gewalt werde aber dennoch eine Rolle spielen, sagte ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz. "Themen zu verschweigen, nur weil es schwierig ist, sie zu thematisieren, ist nicht die Prämisse." Inhalte wie Kriege oder der Umgang mit schlechten Nachrichten könnten nicht ausgespart werden.

Science Busters für Kinder

Nicht zu kurz sollen die Themen Klima, Forschung und Wissenschaft kommen. So bekommen etwa die Science Busters rund um Kabarettist Martin Puntigam und Molekularbiologe Martin Moder einen Ableger für Kids. Mögliche Themen: Womit speien Drachen Feuer? Oder: Kann man Popcorn auch rauchen? In Klimakrach berichten Klimajournalistin Clara Porak und "Klappmaulheld" Waldemar über Themen rund um Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Porak ist Gründerin der inklusiven Plattform Andererseits. Bei Yoga Kids sollen Yoga-Übungen spielerisch in Geschichten verpackt werden.

Die "Science Busters" mit Martin Moder gibt es bald auch für Kinder. ORF

Ausbau geplant

Das neue Kinderprogramm wurde innerhalb von nur sechs Monaten aus dem Boden gestampft, betonte ORF-TV-Unterhaltungschef Martin Gastinger. Am 1. Jänner beginne Phase eins, das Programm soll danach laufend ausgebaut und evaluiert werden. Obwohl ORF Kinds rund um die Uhr sende, sollten Kinder natürlich nicht rund um die Uhr schauen, sagte Alexandra Schlögl. Den Rahmen als Vollprogramm habe der Gesetzgeber vorgegeben. Die weitere Ausbaustufe sehe etwa Thementage vor oder Spezialsendungen, um aktuell reagieren zu können.

Sonntagsfilm und Serien

Ab 21. Jänner 2024 wird jede Woche ein Sonntagsfilm zu sehen sein. Neben den selbstproduzierten Formaten bietet ORF Kids auch Serienware für verschiedene Altersklassen wie Der kleine Drache Kokosnuss, Lauras Stern, die Lernserie Story Zoo, Die Schlümpfe 3D, Simsala Grimm und Zoom, der weiße Delfin oder Lassie, Robin Hood – Schlitzohr von Sherwood sowie die Jugendserien Find Me in Paris, Theodosia und Athena.

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kids-Redaktion arbeiten, lasse sich nicht genau quantifizieren, heißt es. Das Programm werde aus vielen Redaktionen gespeist. So arbeitet etwa die ORF-Religion an einer Sendung, in der die Weltreligionen erklärt werden, während die Kulturredaktion ein anderes Format beisteuern werde. Eine Schlüsselrolle spielt das Team der ZiB Zack Mini, wo Formate und Ideen angesiedelt sind. Ein Teil kommt aber auch von externen Produktionsfirmen. (Oliver Mark, 4.12.2023)