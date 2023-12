Die Handy-Signatur ist am Dienstag von der ID-Austria abgelöst worden. In den ersten 24 Stunden wurden 36.000 Aktivierungen bzw. Umregistrierungen verzeichnet. "Mit dem heutigen Tag haben wir bereits 1,9 Millionen ID-Austria ausgestellt", betonte Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky am Mittwoch in einer Aussendung. Seit November zählte man 300.000 Aktivierungen. Nutzerinnen und Nutzer der Handy-Signatur werden automatisch durch die Schritte zur Umstellung geleitet.

1,9 Millionen Mal wurde die ID Austria bereits aktiviert. APA/HANS KLAUS TECHT

Die ID-Austria erfülle "höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards und ist der Generalschlüssel für alle digitalen Behördenwege", teilte Tursky mit. Alles, was mit der Handy-Signatur bisher möglich gewesen sei, könne nun auch mit der ID-Austria gemacht werden. Als zentrale staatliche digitale Identität mache sie etwa eine sichere digitale Online-Identifikation sowie digitale Ausweisleistungen möglich. (APA, 6.12.2023)