Nicht immer ist das, was man beruflich macht, auch das, worin man wirklich richtig gut ist. Was wäre das bei Ihnen?

Stellen Sie sich vor, Sie könnten noch einmal ganz von vorne anfangen, und zwar beruflich. Würden Sie denselben Weg wieder gehen und das machen, was Sie aktuell ausüben? Solche Überlegungen hatte vielleicht der eine oder die andere schon einmal, und wahrscheinlich würde sie nicht jeder mit Ja beantworten. Denn über die Jahre hinweg und mit zunehmendem Alter merkt man womöglich erst, ob die eigenen Stärken und die Begeisterungsfähigkeit auch mit dem auserwählten Beruf übereinstimmen.

Mehr als nur ein Hobby: Wären Sie gern Keramikerin geworden? ilbusca/Getty Images

Während manche genau den Job gefunden haben, in dem sie ihre Fähigkeiten ausleben können, gibt es andere, die ihren Beruf aus reiner Gewohnheit weiterverfolgen und sich immer wieder die Frage stellen, ob sie nicht doch einen ganz neuen Weg einschlagen sollten. Vor allem dann, wenn man schon öfter gemerkt hat, dass es etwas gibt, in dem man richtig gut wäre. Das kann etwas Handwerkliches sein, also auch ein langjähriges Hobby, das man vielleicht zum Beruf machen könnte, oder auch eine spezifische Fähigkeit, die vielleicht mittlerweile am Arbeitsmarkt extrem gefragt ist. Vielleicht identifiziert man sich ja auch mit der Aussage der berühmten Musikerin Joni Mitchell, die sich als verkappte Filmemacherin und Malerin bezeichnet. Doch anhand dieses Beispiels kann man auch erkennen, dass es wahrscheinlich immer mehrere Dinge gibt, in denen man gut ist und man auch nicht unbedingt alles beruflich ausüben muss. Die ein oder andere Fähigkeit kann ja auch neben dem Hauptberuf in der Freizeit oder vielleicht nebenberuflich ausgeübt werden.

Wie ist das bei Ihnen?

Üben Sie genau den Beruf aus, der Ihren Fähigkeiten entspricht? Oder wären Sie in einem anderen Job eventuell besser gewesen? Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, einen neuen Berufsweg einzuschlagen? Oder das bereits gemacht? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 13.12.2023)